Врачи говорят, что Балуху лучше: открывает глаза, может двигаться
Четверг, 1 октября 2020, 16:01
Врачи сообщают о дальнейшей положительной динамике в состоянии пострадавшего бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
Источник: народный депутат "Евросолидарности" Ирина Геращенко в Facebook
Прямая речь: "Хорошие новости от лечащих врачей В. Балуха. Пациент стабилен, открывает глаза, двигает руками и ногами! Динамика положительная! Нужно время! Занимаемся!".
Предыстория:
- Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
- Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.
- 18 сентября полиция Киева заявила о держании подозреваемого в нападении на Балуха.
- 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.
Украинская правда