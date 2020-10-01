Врачи говорят, что Балуху лучше: открывает глаза, может двигаться

Врачи сообщают о дальнейшей положительной динамике в состоянии пострадавшего бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Источник: народный депутат "Евросолидарности" Ирина Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Хорошие новости от лечащих врачей В. Балуха. Пациент стабилен, открывает глаза, двигает руками и ногами! Динамика положительная! Нужно время! Занимаемся!".

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