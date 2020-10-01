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Врачи говорят, что Балуху лучше: открывает глаза, может двигаться

Четверг, 1 октября 2020, 16:01
Врачи говорят, что Балуху лучше: открывает глаза, может двигаться

Врачи сообщают о дальнейшей положительной динамике в состоянии пострадавшего бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Источник: народный депутат "Евросолидарности" Ирина Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Хорошие новости от лечащих врачей В. Балуха. Пациент стабилен, открывает глаза, двигает руками и ногами! Динамика положительная! Нужно время! Занимаемся!".

Предыстория:

  • Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.
  • 18 сентября полиция Киева заявила о держании подозреваемого в нападении на Балуха.
  • 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.

Украинская правда
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