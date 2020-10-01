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Российские наемники обстреляли позиции ВСУ вблизи Станицы Луганской

Четверг, 1 октября 2020, 19:02

В ООС заявили, что противник обстреливал украинских защитников с автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской.

Источник: штаб ООС

Дословно: "1 октября на участках ответственности наших бригад российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Так, противник провоцировал украинских защитников с автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской".

Детали: Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.

Предыстория:

  • 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
  • В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.
  • В офисе Зеленского сообщили, что приняли во внимание информацию, пожары на Луганщине могли вызвать обстрелы боевиков.
  • До этого в штабе ООС заявили, что военные ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна


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