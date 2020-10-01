Российские наемники обстреляли позиции ВСУ вблизи Станицы Луганской
Четверг, 1 октября 2020, 19:02
В ООС заявили, что противник обстреливал украинских защитников с автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской.
Источник: штаб ООС
Дословно: "1 октября на участках ответственности наших бригад российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Так, противник провоцировал украинских защитников с автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской".
Детали: Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.
Предыстория:
- 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
- В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.
- В офисе Зеленского сообщили, что приняли во внимание информацию, пожары на Луганщине могли вызвать обстрелы боевиков.
- До этого в штабе ООС заявили, что военные ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".
Украинская правда