Российские наемники обстреляли позиции ВСУ вблизи Станицы Луганской

В ООС заявили, что противник обстреливал украинских защитников с автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской.

Источник: штаб ООС

Дословно: "1 октября на участках ответственности наших бригад российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Так, противник провоцировал украинских защитников с автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской".

Детали: Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.

Предыстория: