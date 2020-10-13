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Новости 13 октября: всенародный опрос, продление карантина

Вторник, 13 октября 2020, 21:24
Новости 13 октября: всенародный опрос, продление карантина

Зеленский анонсировал всенародный опрос 25 октября, Карантин в Украине продлили до конца 2020 года, — актуальные новости 13 октября.

О всенародном опросе

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

Опрос, который Офис президента предлагает провести 25 октября, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею Зеленского провести в день выборов 25 октября всенародный опрос.

О продлении карантина

Кабинет министров на заседании 13 октября продлил действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года.

Кабинет министров также будет рекомендовать учреждениям предвысшего и высшего образования на месяц перейти на дистанционное обучение.

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О других важных новостях

В Лондоне президент Владимир Зеленский имел закрытую встречу с новым главой Секретной разведывательной службы МИД Великобритании Ричардом Муром, на которой речь шла и об окружении украинского лидера.

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко: если до 25 октября он добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.

СБУ проводит обыски на всеукраинской сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта.

На сайте президента зарегистрирована петиция – назначить главой украинской делегации в ТКГ экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Совет ЕС во вторник утвердил рекомендации о скоординированном подходе к ограничению свободного передвижения из-за коронавируса, которые предусматривают распределение регионов на зеленую, оранжевую, красную и серую зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

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