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Новости 13 октября: всенародный опрос, продление карантина

Вторник, 13 октября 2020, 21:24

Зеленский анонсировал всенародный опрос 25 октября, Карантин в Украине продлили до конца 2020 года, — актуальные новости 13 октября.

О всенародном опросе

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

Опрос, который Офис президента предлагает провести 25 октября, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею Зеленского провести в день выборов 25 октября всенародный опрос.

О продлении карантина

Кабинет министров на заседании 13 октября продлил действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года.

Кабинет министров также будет рекомендовать учреждениям предвысшего и высшего образования на месяц перейти на дистанционное обучение.

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