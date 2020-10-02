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Кандидат в мэры Киева от СН: Мы не успеем принять закон о столице до выборов

Пятница, 2 октября 2020, 14:57
Кандидат в мэры Киева от СН: Мы не успеем принять закон о столице до выборов
pani-mer.kyiv.ua

Верховная Рада не успеет принять новый закон "О Киеве – столице Украины" до начала местных выборов, заявила народный депутат от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

Источник: Верещук на пресс-конференции 2 октября, комментируя проект закона №2143-3, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Скажу откровенно: ведь на самом деле мы уже не успеем до выборов принять этот законопроект в силу карантина, в силу того, что парламент ушел на вынужденные меры в связи с распространяем COVID-19.

Мы не можем сейчас рассмотреть его в зале, хотя были очень настроены на то, чтобы во втором чтении и в целом принять законопроект, который действительно бы урегулировал отношения центральной и местной власти в Киеве, создавал районные советы, давал реальные рычаги влияния на местах районным руководителям… и не только назначенным лицам, а и избранным, которые бы могли взять на себя ответственность и действительно осуществлять местное самоуправление".

Детали: Совет Европы в своем выводе о законопроекте №2143-3, который презентовали депутаты в ходе мероприятия, указывает: "Очень вероятно, что законопроект не будет принят до следующих местных выборов".

Напомним: Год назад, 3 октября 2019 года, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о Киеве – столице Украины, внесенный Александром Ткаченко и другими мажоритарщиками Киева из "Слуги народа". 244 нардепа поддержали законопроект №2143-3 Ткаченко как основной.

Ткаченко, который тогда фигурировал как гипотетический кандидат на столичного главу, заявлял, что между центральной и столичной властями заложена "круговая порука", которая позволяет им решать свои дела, а его закон "возвращает нормальные европейские правила самоуправления в огромном городе... возвращает власть непосредственно киевлянам".

В прошлом году после попыток разделить власть в столице команда Владимира Зеленского решила оставить Виталия Кличко и на выборной должности городского главы (возглавляет Киевсовет), и на административной должности руководителя Киевской городской госадминистрации.

Очередные местные выборы в столице и в других городах Украины состоятся 25 октября 2020 года. До них парламентарии будут работать в сессионном зале Верховной Раде только 20 октября из-за вспышки COVID-19 среди нардепов.

Читайте так же: Чемпион города. Как Кличко удержал Киев

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиеввиборыСлуга народаВерховная Радазаконодательство
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