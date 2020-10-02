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Кадыров взялся защищать Путина от Навального

Пятница, 2 октября 2020, 16:37
Кадыров взялся защищать Путина от Навального

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что только благодаря президенту РФ Владимиру Путину оппозиционера Алексея Навального еще не вышвырнули из страны.

Источник: Telegram-канал Кадырова

Прямая речь: "Навальный назвал Путина заказчиком своего отравления. Субъективное мнение оппозиционер выразил без каких-либо доказательств, опираясь на скучные и скупые до фактов доводы…

Навальный, будь же в конце концов человеком, который любит свою Родину, а не поливает её грязью. Не стоит преследовать личные корыстные цели, пиарить свою персону.

Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. Где же логика версии о государственном заказе на убийство?"

Детали: Кадыров заявил, что благодаря Путину в РФ "действует толерантное отношение к оппозиции".

Прямая речь: "Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам.

В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин".

Он также считает, что с таким же успехом можно было бы назвать исполнителем или заказчиком его самого.

По словам Кадырова, Навальный "игрушка в руках тех, кто желает развала России" и от него могут "избавиться владельцы".

Предыстория:

  • Российский оппозиционер Алексей Навальный дал интервью "Der Spiegel", в котором заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.
  • Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версии химического вещества группы "Новичок" - и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такой новой яда могла провести только российские спецслужбы.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Украинская правда

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Темы: НавальныйПутинКадыровРосcия
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