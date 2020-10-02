Кадыров взялся защищать Путина от Навального

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что только благодаря президенту РФ Владимиру Путину оппозиционера Алексея Навального еще не вышвырнули из страны.

Источник: Telegram-канал Кадырова

Прямая речь: "Навальный назвал Путина заказчиком своего отравления. Субъективное мнение оппозиционер выразил без каких-либо доказательств, опираясь на скучные и скупые до фактов доводы…

Навальный, будь же в конце концов человеком, который любит свою Родину, а не поливает её грязью. Не стоит преследовать личные корыстные цели, пиарить свою персону.

Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. Где же логика версии о государственном заказе на убийство?"

Детали: Кадыров заявил, что благодаря Путину в РФ "действует толерантное отношение к оппозиции".

Прямая речь: "Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам.

В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин".

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Он также считает, что с таким же успехом можно было бы назвать исполнителем или заказчиком его самого.

По словам Кадырова, Навальный "игрушка в руках тех, кто желает развала России" и от него могут "избавиться владельцы".

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