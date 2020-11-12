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Главные новости среды и ночи: "карантин выходного дня", падение рейтингов "слуг"

Четверг, 12 ноября 2020, 08:00

Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел "локдаун выходного дня", "Слуга народа" опустилась на третье место в рейтинге партий, — актуальные новости 11 ноября.

О "карантине выходного дня"

Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Карантин "выходного дня" введут до 31 декабря, сообщают источники "Украинской правды" в Министерстве здравоохранения.

О падении рейтингов "слуг"

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент могли бы пройти 6 партий, при этом "Слуга народа" была только третьей в рейтинге политсил.

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О других важных новостях

Минздрав считает полный локдаун лучшим выходом из ситуации с коронавирусом, но поскольку этого не выдержит экономика, предлагается вариант "карантина выходного дня".

Кабинет министров согласовал назначение новых глав Одесской, Николаевской и Сумской областей.

МИД Украины в среду опубликовало заявление, в котором признало войну в Нагорном Карабахе завершенной.

В центре Еревана проходит митинг подписания трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху, начались стычки полиции и манифестантов, лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна задержали.

Кабинет Министров утвердил план развития технологии 5G в Украине. Первые лицензии могут появиться уже через год.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал транспортировку вакцины от компаний Pfizer / BioNTech "гигантской логистической операцией". 

Текст скандального решения Конституционного суда о э-декларирование был в Офисе президента уже 27 октября, то есть в день принятия решения. "Поделились" им с президентом отдельные судьи. 

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель получила положительный результат теста на коронавирус примерно за неделю до того, как заболел Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.

За минувшие сутки от осложнений коронавируса умерли 10 180 больных.

Украинская правда


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