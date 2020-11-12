Главные новости среды и ночи: "карантин выходного дня", падение рейтингов "слуг"

Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел "локдаун выходного дня", "Слуга народа" опустилась на третье место в рейтинге партий, — актуальные новости 11 ноября.

О "карантине выходного дня"

Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Карантин "выходного дня" введут до 31 декабря, сообщают источники "Украинской правды" в Министерстве здравоохранения.

О падении рейтингов "слуг"

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент могли бы пройти 6 партий, при этом "Слуга народа" была только третьей в рейтинге политсил.

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