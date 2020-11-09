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Выборы на 208 округе: ЦИК не может объявить результаты из-за суда

Понедельник, 9 ноября 2020, 17:23

Центральная избирательная комиссия не может обнародовать результаты промежуточных выборов нардепа 25 октября на округе №208, поскольку ждет решения относительно избирательного процесса от Шестого апелляционного админсуда.

Источник: пресс-служба ЦИК

Дословно: "9 ноября последний день по установлению Комиссией результатов промежуточных выборов народного депутата в ОВО № 208.

Вместе с тем заседание Комиссии по установлению указанных результатов состоится сразу после поступления в ЦИК информации о результатах рассмотрения Шестым апелляционным административным судом дела относительно избирательного процесса на этих выборах".

Детали: Согласно данным реестра, истец кандидат в нардепы лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Напомним: Кандидат в одномандатном избирательном округе №208 на Черниговщине от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько победил на довыборах в Верховную Раду. Его главным оппонентом был Ляшко.

Предыстория:

  • В Бахмаче Черниговской области параллельно с местными выборами прошли довыборы в Верховную Раду из-за смерти народного депутата Валерия Давыденко, которого нашли застреленным в Киеве в мае.
  • Ляшко сразу после выборов 25 октября заявил о своей победе на 208-м округе.
  • 3 октября полиция сообщала, что на 208 округе в городе Бахмач разоблачили "избирательную сетку" для скупки голосов в пользу одного из кандидатов.

Украинская правда
Темы: виборыВерховная РадаЦИКЛяшко


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