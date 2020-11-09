Выборы на 208 округе: ЦИК не может объявить результаты из-за суда
Центральная избирательная комиссия не может обнародовать результаты промежуточных выборов нардепа 25 октября на округе №208, поскольку ждет решения относительно избирательного процесса от Шестого апелляционного админсуда.
Источник: пресс-служба ЦИК
Дословно: "9 ноября последний день по установлению Комиссией результатов промежуточных выборов народного депутата в ОВО № 208.
Вместе с тем заседание Комиссии по установлению указанных результатов состоится сразу после поступления в ЦИК информации о результатах рассмотрения Шестым апелляционным административным судом дела относительно избирательного процесса на этих выборах".
Детали: Согласно данным реестра, истец кандидат в нардепы лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.
Напомним: Кандидат в одномандатном избирательном округе №208 на Черниговщине от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько победил на довыборах в Верховную Раду. Его главным оппонентом был Ляшко.
Предыстория:
- В Бахмаче Черниговской области параллельно с местными выборами прошли довыборы в Верховную Раду из-за смерти народного депутата Валерия Давыденко, которого нашли застреленным в Киеве в мае.
- Ляшко сразу после выборов 25 октября заявил о своей победе на 208-м округе.
- 3 октября полиция сообщала, что на 208 округе в городе Бахмач разоблачили "избирательную сетку" для скупки голосов в пользу одного из кандидатов.