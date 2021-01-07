Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Осада Капитолия: сторонники Трампа не расходятся. В здание вошли силовики с автоматами

Четверг, 7 января 2021, 00:51

У здания Капитолия, которое в среду осадили сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, несогласные с его поражением, продолжают находиться сотни людей. Тем временем силовики специального назначения уже прибыли на место.

Источник: CNN

Детали: Журналист CNN Алекс Марквардт сообщает, что протестующее все еще окружают здания американского парламента, а правоохранительные органы в свою очередь "в небольшой степени" пытаются оттеснить толпу от здания Конгресса.

В 18:00 по местному времени (01:00 по киевскому) в округе Колумбия начнет действовать комендантский час, который инициировала мэр Вашингтона Мюриэль Боузер.

В тоже время журналист отмечает, что в данный момент "нет никаких признаков того, что эти протестующие собираются куда-либо (уходить - ред). Также нет уверенности в том, что они слышали обращение президента Трампа с призывом о возвращении домой".

Издание со ссылкой на источники отмечает, что пока нет официальной информации о том, когда возобновится работа Конгресса, который должен утвердить результаты президентских выборов.

Предыстория:

  • В среду участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.
  • Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.
  • Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.
  • Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно. Также он записал обращение, в котором призвал своих сторонников разойтись по домам.
  • Белый дом заявил, что войска Национальной гвардии вместе с другими федеральными службами охраны направляются в Капитолий, чтобы помочь прекратить беспорядки.
  • Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.
  • Американский канал CNN сообщил о пострадавших во время перестрелки в Конгрессе. В частности, в грудь ранили женщину, которая находится в тяжелом состоянии.

Темы: СШАвиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Штурм Капитолия: Байден обратился к Трампу с требованием

видео, фотоСторонники Трампа ворвались в Капитолий, где должны объявить результаты выборов

Кононенко не пойдет на допрос в НАБУ, так как "лечится от отравления ртутью"

обновленоЗеленский поручил СБУ проверить возможную контрабанду ковид-вакцины в Украину

видеоТернополь решил обойтись без локдауна

Судья КС Слиденко хочет эмигрировать, жалуется на давление из ОП

Все новости...
США
Бюллетени, подтверждающие победу Байдена, спасли во время штурма Капитолия
Женщина, получившая огнестрельное ранение во время штурма Капитолия, умерла
В штате Вирджиния объявлено чрезвычайное положение 
Последние новости
01:29
Бюллетени, подтверждающие победу Байдена, спасли во время штурма Капитолия
01:21
Женщина, получившая огнестрельное ранение во время штурма Капитолия, умерла
01:19
В штате Вирджиния объявлено чрезвычайное положение 
00:51
Осада Капитолия: сторонники Трампа не расходятся. В здание вошли силовики с автоматами
23:56
видеоВ Капитолий вошел спецназ
23:42
В штаб-квартире республиканцев обнаружено взрывное устройство - СМИ
23:18
В Капитолии тяжело ранили женщину, одного офицера госпитализировали - CNN
23:16
Штурм Капитолия: Байден обратился к Трампу с требованием
22:43
видеоТрамп направил нацгвардию в Капитолий и обратился к бунтарям: "идите домой"
22:24
Из Капитолия эвакуировали вице-президента и членов Конгресса США
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!