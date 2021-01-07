Осада Капитолия: сторонники Трампа не расходятся. В здание вошли силовики с автоматами

У здания Капитолия, которое в среду осадили сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, несогласные с его поражением, продолжают находиться сотни людей. Тем временем силовики специального назначения уже прибыли на место.

Источник: CNN

Детали: Журналист CNN Алекс Марквардт сообщает, что протестующее все еще окружают здания американского парламента, а правоохранительные органы в свою очередь "в небольшой степени" пытаются оттеснить толпу от здания Конгресса.

В 18:00 по местному времени (01:00 по киевскому) в округе Колумбия начнет действовать комендантский час, который инициировала мэр Вашингтона Мюриэль Боузер.

В тоже время журналист отмечает, что в данный момент "нет никаких признаков того, что эти протестующие собираются куда-либо (уходить - ред). Также нет уверенности в том, что они слышали обращение президента Трампа с призывом о возвращении домой".

Издание со ссылкой на источники отмечает, что пока нет официальной информации о том, когда возобновится работа Конгресса, который должен утвердить результаты президентских выборов.

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