Осада Капитолия: сторонники Трампа не расходятся. В здание вошли силовики с автоматами
У здания Капитолия, которое в среду осадили сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, несогласные с его поражением, продолжают находиться сотни людей. Тем временем силовики специального назначения уже прибыли на место.
Источник: CNN
Детали: Журналист CNN Алекс Марквардт сообщает, что протестующее все еще окружают здания американского парламента, а правоохранительные органы в свою очередь "в небольшой степени" пытаются оттеснить толпу от здания Конгресса.
В 18:00 по местному времени (01:00 по киевскому) в округе Колумбия начнет действовать комендантский час, который инициировала мэр Вашингтона Мюриэль Боузер.
В тоже время журналист отмечает, что в данный момент "нет никаких признаков того, что эти протестующие собираются куда-либо (уходить - ред). Также нет уверенности в том, что они слышали обращение президента Трампа с призывом о возвращении домой".
Издание со ссылкой на источники отмечает, что пока нет официальной информации о том, когда возобновится работа Конгресса, который должен утвердить результаты президентских выборов.
Предыстория:
- В среду участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.
- Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.
- Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.
- Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно. Также он записал обращение, в котором призвал своих сторонников разойтись по домам.
- Белый дом заявил, что войска Национальной гвардии вместе с другими федеральными службами охраны направляются в Капитолий, чтобы помочь прекратить беспорядки.
- Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.
- Американский канал CNN сообщил о пострадавших во время перестрелки в Конгрессе. В частности, в грудь ранили женщину, которая находится в тяжелом состоянии.