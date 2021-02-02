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К параду на День Независимости привлекут военную технику

Вторник, 2 февраля 2021, 21:44

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в День Независимости Украины наряду с другими мерами будет проведен парад с привлечением военной техники.

Источник: Офис президента

Дословно: "В день рождения Украины наряду с другими мерами будет проведен парад с привлечением военной техники.

Кроме того, вечером состоится праздничный концерт".

Детали: В канун годовщины проведут саммит "Крымская платформа" с привлечением международных партнеров Украины.

Также к празднику каждое министерство представит особый, выдающийся проект в своей области, который будет способствовать развитию Украины.

Прямая речь Зеленского: "В этом году у нас особые годовщины как трагических страниц нашей истории, так и моментов и выдающихся украинцев, которыми мы гордимся.  Мы по-особенному вспомним и 80-ю годовщину Бабьего Яра, и 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы.

Но история Украины - это не только трагизм.  Я рад, что в этом году мы отмечаем 150-летие Леси Украинки.  Мы достойно напомним об этой выдающейся личности мирового масштаба.  И особое внимание мы уделим как 25-летию Конституции Украины, так и 30-й годовщине независимости.  Покажем, что украинцам есть чем гордиться".

Почему это важно: После прихода к власти в 2019 и в 2020 году Зеленский провел парад без военных и военной техники.

В 2020 году президент говорил, что военная техника должна быть на Востоке, а не на параде в Киеве, а большой парад в Украине устроят, когда она вернет все свои территории.

Напомним:

  • Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. На Крещатике и площади Независимости проведут военный парад.
  • 9 июля 2019 года он заявил, что отменяет военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства предлагает отдать военным в виде премий. В то же время, Зеленский пообещал, что праздновать Независимость все равно будут: в "новом формате".
  • Пятый президент Петр Порошенко назвал решение своего преемника "не слишком дальновидным".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДень НезависимостиВооруженные силы


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