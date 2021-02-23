Новости 23 февраля: приговор Стерненко, первая вакцина в Украине

Суд дал Стерненко 7 лет тюрьмы по делу похищения и пыток человека, В Украину прибыла первая партия вакцин от COVID-19, — актуальные новости 23 февраля.

О приговоре Стерненко

Суд по делу похищения и пыток человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский не вмешивается в расследование и рассмотрение уголовного дела против Сергея Стерненко и не предлагал ему никаких должностей.

В то же время адвокат Стерненко Маси Найем говорит, что Зеленский предлагал Стерненко должность в одном из правоохранительных органов. Собеседник УП из окружения Зеленского сообщил, что речь идет о должности в одесском управлении СБУ.

Тем временем парламентская фракция "Голос" инициирует сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором Стерненко.

О первой вакцине в Украине

В Украину прибыла первая партия вакцин AstraZeneca - 500 000 доз, их хватит на прививку против COVID-19 для 250 тысяч человек.

Помимо этого, Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину Oxford/AstraZeneса и Pfizer-BioNTech против COVID-19 для экстренного медицинского применения.

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