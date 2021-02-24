Некоторые нардепы "Слуги народа" поддержали Сергея Стерненко, которого 23 февраля посадили на 7 лет - требуют прозрачного суда и просят президента Владимира Зеленского провести в стране судебную реформу. Другие же призывают силовиков "действовать с минимальной толерантностью к нарушениям правопорядка на улицах".

Источник: нардеп Татьяна Цыба в Facebook

Дословно: "Дело Стерненко, которое заинтересованные лица пытаются превратить в спусковой крючок для дестабилизации украинского общества, на самом деле является лишь маркером крайней степени недоверия к судебной системе. Справедливого недоверия. Судьи-коррупционеры, мотивированные взятками открытия или затягивание рассмотрения дел, заказные решения - признаки современного "правосудие по-украински". Судебная реформа образца 2015-2019 годов не выполнила своих ключевых задач - в Украине так и не восстановлено ​​общественное доверие к судам и их решениям. Поэтому закаленное войной и революциями гражданское общество нашего государства не может стоять в стороне и требует справедливости.

Кроме этого, должно быть осознание, что столь яркое проявление "одесской Фемиды" произошло неслучайно. Сам выбор судьи, демонстративного сторонника Сталина, то есть лица, которое транслирует свои политические предпочтения и не способно обеспечить достаточный уровень беспристрастности в деле, не может не вызывать возмущения. Более того, "дело Стерненко" в руках такого представителя правосудия, назначенного в 2016 году во времена Порошенко после побега из Донецка и сам приговор фактически сразу после решения о наложении санкций на Медведчука - это угроза разделения Украины на 2 радикальных враждующих лагеря. Поскольку политические силы оппозиции обоих флангов делают все, чтобы представить дело, как политическое противостояние с властью, обвинить президента, спровоцировать насилие и уличные протесты, полностью манипулируя сознанием граждан, настоящей целью которых со времен Майдана является установление справедливого правосудия и верховенства права.

Учитывая все это мы, народные депутаты Украины от "Слуги народа", подписываемся:

Полностью разделяем требование крайней необходимости немедленно провести судебную реформу и призываем президента и председателя Верховной Рады способствовать тому, чтобы именно этот вопрос стал приоритетным на весь 2021 год.

Требуем перевести Сергея Стерненко в Киевское СИЗО, чтобы гарантировать безопасность для его жизни и здоровья.

Требуем публичного, прозрачного судебного процесса во всех последующих инстанциях.

Просим способствовать тому, чтобы дальнейшее судебный процесс состоялся под председательством судей, которые имеют безупречную репутацию в профессиональном кругу и имеют доверие общественности.

Требуем провести расследование относительно того, какими именно лицами осуществляется подстрекательство к противозаконным действиям".

Детали: Заявление подписали Татьяна Цыба, Лиза Богуцкая, Виктория Подгорная, Никита Потураев, Виталий Безгин, Евгений Петруняк, Алексей Жмеренецкий, Елизавета Ясько, Анна Бондарь, Игорь Васильев, Егор Чернев, Марьян Заблоцкий, Дмитрий Гурин и Иван Юнаков.

Upd. Между тем нардепы Данил Гетманцев и Максим Бужанский обнародовали другое заявление от имени партии.

В нем говорится, что они "категорически осуждают любые проявления насилия и не разделяют попытки использовать реализацию права на мирные собрания как средство давления на органы власти".

Дословно: "Заявление депутатов фракции политической партии" слуг народа "по ситуации, сложившейся в обществе вокруг решения Приморского районного суда г. Одесса по делу Сергея Стерненко.

Право человека и гражданина на мирные собрания является основой современной демократии. Мы всегда поддерживаем реализацию политических прав украинцев в любых законных формах. Наряду с этим, мы признаем, что демократия основывается на уважении к закону и его соблюдении. Поэтому мы категорически осуждаем любые проявления насилия и не разделяем попытки использовать реализацию права на мирные собрания как средство давления на органы власти и суд во избежание отдельными лицами правосудия, которое тоже является основой демократии.

В свою очередь, мы требуем от правоохранительных органов Украины действовать в соответствии с законом с минимальной толерантностью к нарушениям правопорядка на улицах наших городов. А политиков, которые пытаются использовать в своих целях решения суда по делу Стерненко, призываем воздержаться от неразумной траты средств, сконцентрировавшись на погашении своих обязательств перед нашим государством.

Мы никогда не должны подменять демократические процедуры уличными акциями, сопровождающиеся насилием и дерзким неуважением к правопорядку".

Что было раньше: 23 февраля одесский суд по делу похищения и пыток человека назначил Стерненко и Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Вечером под Офисом президента несколько тысяч человек протестовали против заключения Стерненко.

Во время протестов в управление полиции забрали 24 человека. В них отобрали объяснения и отпустили.

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Предыстория:

В 2018 году на Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая, погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.

В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.

Позже Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено в любом случае.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.

15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые напали на Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.

Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводев СБУ.

В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

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