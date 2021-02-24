Некоторые нардепы "Слуги народа" поддержали Сергея Стерненко, которого 23 февраля посадили на 7 лет. Они требуют прозрачного суда и просят президента Владимира Зеленского провести в стране судебную реформу.

Источник: нардеп Татьяна Цыба в Facebook

Дословно: "Дело Стерненко, которое заинтересованные лица пытаются превратить в спусковой крючок для дестабилизации украинского общества, на самом деле является лишь маркером крайней степени недоверия к судебной системе. Справедливого недоверия. Судьи-коррупционеры, мотивированные взятками открытия или затягивание рассмотрения дел, заказные решения - признаки современного "правосудие по-украински". Судебная реформа образца 2015-2019 годов не выполнила своих ключевых задач - в Украине так и не восстановлено ​​общественное доверие к судам и их решениям. Поэтому закаленное войной и революциями гражданское общество нашего государства не может стоять в стороне и требует справедливости.

Кроме этого, должны быть осознанными, что столь яркое проявление "одесской Фемиды" произошло неслучайно. Сам выбор судьи, демонстративного сторонника Сталина, то есть лица, которое транслирует свои политические предпочтения и не способно обеспечить достаточный уровень беспристрастности в деле, не может не вызывать возмущения. Более того, "дело Стерненко" в руках такого представителя правосудия, предназначенного в 2016 году во времена Порошенко после побега из Донецка и сам приговор фактически сразу после решения о наложении санкций на Медведчука - это угроза разделения Украины на 2 радикальных враждующих лагеря. Поскольку политические силы оппозиции обоих флангов делают все, чтобы представить дело, как политическое противостояние с властью, обвинить президента, спровоцировать насилие и уличные протесты, полностью манипулируя сознанием граждан, настоящей целью которых со времен Майдана является установление справедливого правосудия и верховенства права.

Учитывая все это мы, народные депутаты Украины от "Слуги народа", подписываемся:

Полностью разделяем требование крайней необходимости немедленно провести судебную реформу и призываем президента и председателя Верховной Рады способствовать тому, чтобы именно этот вопрос стал приоритетным на весь 2021 год.

Требуем перевести Сергея Стерненко в Киевское СИЗО, чтобы гарантировать безопасность для его жизни и здоровья.

Требуем публичного, прозрачного судебного процесса во всех последующих инстанциях.

Просим способствовать тому, чтобы дальнейшее судебный процесс состоялся под председательством судей, которые имеют безупречную репутацию в профессиональном кругу и имеют доверие общественности.

Требуем провести расследование относительно того, какими именно лицами осуществлялись и осуществляется подстрекательство к противозаконным действиям".

Детали: Заявление подписали Татьяна Цыба, Лиза Богуцкая, Виктория Подгорная, Никита Потураев, Виталий Безгин, Евгений Петруняк, Алексей Жмеренецький, Елизавета Ясько, Анна Бондарь, Игорь Васильев, Егор Чернев, Марьян Заблоцкий, Дмитрий Гурин и Иван Юнаков.

Что было раньше: 23 февраля одесский суд по делу похищения и пыток человека назначил Стерненко и Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Вечером под Офисом президента несколько тысяч человек протестовали против заключения Стерненко.

Во время протестов в управление полиции забрали 24 человека. В них отобрали объяснения и отпустили.

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Предыстория:

В 2018 году на Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая, погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.

В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.

Позже Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено в любом случае.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.

15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые напали на Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.

Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводев СБУ.

В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

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