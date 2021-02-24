"Слуги народу" оприлюднили різні заяви щодо ув’язнення Стерненка

Деякі нардепи "Слуги народу" підтримали Сергія Стерненка, якого 23 лютого ув’язнили на 7 років – вимагають прозорого суду та просять президента Володимира Зеленського провести в країні судову реформу. Інші ж закликають силовиків "діяти з мінімальною толерантністю до порушень правопорядку на вулицях".

Джерело: нардеп Тетяна Циба у Facebook

Дослівно: "Справа Стерненка, яку зацікавлені особи намагаються перетворити на спусковий гачок для дестабілізації українського суспільства, насправді є лише маркером крайнього ступеня недовіри до судової системи. Справедливої недовіри. Судді-корупціонери, мотивовані хабарями відкриття або затягування розгляду справ, замовні рішення - ознаки сучасного "правосуддя по-українськи". Судова реформа зразка 2015-2019 не виконала своїх ключових завдань - в Україні так і не відновлена суспільна довіра до судів та їх рішень. Тому загартоване війною і революціями громадянське суспільство нашої держави не може стояти осторонь та вимагає справедливості.

Окрім цього, маємо бути свідомими того, що настільки яскравий прояв "одеської феміди" відбувся не випадково. Сам вибір судді, демонстративного прихильника Сталіна, тобто особи, яка транслює свої політичні вподобання і не здатна забезпечити достатнього рівня неупередженості у справі, не може не викликати обурення. Більш того, "справа Стерненка" в руках такого представника правосуддя, призначеного у 2016 р. за часів Порошенка після втечі з Донецька, і сам вирок фактично відразу після рішення про накладання санкцій на В.Медведчука - це загроза розділення України на 2 радикальних ворогуючих табори. Оскільки політичні сили опозиції обох флангів роблять все, щоб представити справу, як політичне протистояння з владою, звинуватити Президента, спровокувати насильство та вуличні протести, повністю маніпулюючи свідомістю громадян, справжньою ціллю яких з часів Майдану є встановлення справедливого правосуддя та верховенства права.

З огляду на все це ми, народні депутати України від "Слуги народу", що нижче підписалися:

Повністю поділяємо вимогу щодо крайньої потреби негайно провести судову реформу і закликаємо Президента України та голову Верховної Ради України сприяти тому, щоб саме це питання стало пріоритетним на весь 2021 рік.

Вимагаємо перевести Сергія Стерненка у Київське СІЗО, щоб гарантувати безпеку для його життя і здоров'я.

Вимагаємо публічного, прозорого судового процесу у всіх наступних інстанціях.

Просимо сприяти тому, щоб подальший судовий процес відбувся під головуванням суддів, які мають бездоганну репутацію в професійному колі і мають довіру громадськості.

Вимагаємо провести розслідування щодо того, якими саме особами здійснювалися і здійснюється підбурювання до протизаконних дій".

Деталі: На час новини заяву підписали Тетяна Циба, Ліза Богуцька, Вікторія Подгорна, Микита Потураєв, Віталій Безгін, Євген Петруняк, Олексій Жмеренецький, Єлизавета Ясько, Ганна Бондар, Ігор Василів, Єгор Чернєв, Мар’ян Заблоцький, Дмитро Гурін та Іван Юнаков.

Upd. Тим часом нардепи Данило Гетманцев та Максим Бужанський оприлюднили іншу заяву від імені партії.

У ній йдеться, що вони "категорично засуджують будь-які прояви насильства і не поділяють спроби використати реалізацію права на мирні зібрання як засіб тиску на органи влади".

Дослівно: "Заява депутатів фракції політичної партії "Слуга народу" щодо ситуації, яка виникла у суспільстві довкола рішення Приморського районного суду м. Одеса у справі Сергія Стерненка.

Право людини та громадянина на мирні зібрання є основою сучасної демократії. Ми завжди підтримуємо реалізацію політичних прав українців в будь-яких законних формах. Поряд з цим, ми визнаємо, що демократія ґрунтується на повазі до закону та його додержанні. Тому ми категорично засуджуємо будь-які прояви насильства і не поділяємо спроби використати реалізацію права на мирні зібрання як засіб тиску на органи влади й суд з метою уникнення окремими особами правосуддя, яке теж є основою демократії.

Своєю чергою, ми вимагаємо від правоохоронних органів України діяти відповідно до закону з мінімальною толерантністю до порушень правопорядку на вулицях наших міст. А політиків, які намагаються використовувати у своїх цілях рішення суду у справі Стерненка, закликаємо утриматися від нерозумної витрати коштів, сконцентрувавшись на погашенні своїх зобов'язань перед нашою державою.

Ми ніколи не повинні підміняти демократичні процедури вуличними акціями, що супроводжуються насильством та зухвалою неповагою до правопорядку".

Що було раніше: 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив Стерненку та Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Ввечері під Офісом президента декілька тисяч людей протестували проти ув'язнення Стерненка.

Під час протестів до управління поліції забрали 24 особи. В них відібрали пояснення і відпустили.

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Передісторія:

У 2018 році на Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня, загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.

На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади. Пізніше Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена у будь-якому разі.

15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали на Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.

Вранці 11 червня до Стерненка прийшли правоохоронці із ухвалою суду про примусовий привід до СБУ.

Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

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