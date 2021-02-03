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Зеленский о санкциях против телеканалов: "Приняли, как только нашли основания"

Среда, 3 февраля 2021, 13:51

Президент Владимир Зеленский заявил, что санкции в отношении телеканалов из пула кума Путина Виктора Медведчука приняли сразу после того, как зафиксировали основания для этого.

Источник: Facebook-страница Зеленского

Прямая речь: "Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физической и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".

Детали: Зеленский поблагодарил членов Совета национальной безопасности и обороны "за ответственную и быструю реакцию".

Также он выразил благодарность представителям гражданского общества, которые поддержали решение СНБО.

По словам Зеленского, "откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию общества".

Президент добавил, что работа СБУ также заслуживает отдельной благодарности.

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Предыстория: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
  • Информированные собеседники Украинской правды в СНБО и СБУ отметили, что ООО "Торговый дом "Донские угли", которое ведет свою деятельность в ОРЛО, финансирует телеканалы из пула Виктора Медведчука "112", "ZIK" и "NewsOne".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийМедведчуксанкциителевидение


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