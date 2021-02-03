Зеленский о санкциях против телеканалов: "Приняли, как только нашли основания"

Президент Владимир Зеленский заявил, что санкции в отношении телеканалов из пула кума Путина Виктора Медведчука приняли сразу после того, как зафиксировали основания для этого.

Источник: Facebook-страница Зеленского

Прямая речь: "Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физической и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".

Детали: Зеленский поблагодарил членов Совета национальной безопасности и обороны "за ответственную и быструю реакцию".

Также он выразил благодарность представителям гражданского общества, которые поддержали решение СНБО.

По словам Зеленского, "откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию общества".

Президент добавил, что работа СБУ также заслуживает отдельной благодарности.

Читайте также: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине

Предыстория: