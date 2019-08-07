Луценко заявил, что следствие "видит" вероятных участников убийства Шеремета

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие "видит" предполагаемых участников убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.

"Мы видим предполагаемых участников этого преступления, но это надо еще доказать рядом следственных действий", - сказал Луценко.

"Большего я сказать вам не могу", - добавил он в ответ на попытки задать уточняющие вопросы.

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