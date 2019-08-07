Луценко заявил, что следствие "видит" вероятных участников убийства Шеремета
Среда, 7 августа 2019, 05:50
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие "видит" предполагаемых участников убийства журналиста Павла Шеремета.
Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.
"Мы видим предполагаемых участников этого преступления, но это надо еще доказать рядом следственных действий", - сказал Луценко.
"Большего я сказать вам не могу", - добавил он в ответ на попытки задать уточняющие вопросы.
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Напоминаем:
- В третью годовщину убийства журналиста, 20 июля, Луценко заявил, что у расследования есть "горячие версии".
- Президент Украины Владимир Зеленский, после того, как руководитель Национальной полиции Сергей Князев ознакомил его с глазу на глаз с секретными материалами дела, заявил, что в деле об убийстве Шеремета будет результат, но нужен новый генеральный прокурор.
- В августе 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в расследовании дела о гибели Павла Шеремета за последний месяц появилась "ниточка", по которой идут "активные следственные действия".
- В мае 2019 года Луценко заявил о "серьезном прогрессе" в расследовании убийства Шеремета. Однако что именно имел в виду генпрокурор, осталось непонятным.
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
- Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина. Злоумышленники находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
- Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода". Водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.
- Затем в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.
- Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.
- В начале расследования пятый президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.
- В сентябре 2017 года стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".
- В Центре исследования коррупции и организованной преступности считают, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастна украинская власть.
- В феврале 2018 года редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула выступила с требованием к генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель Павла Шеремета как террористический акт.
- 13 апреля 2018 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко констатировал, что за почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве Шеремета.
- В августе 2018 года в ГПУ заявили, что не нашли оснований считать убийство Шеремета терактом.
- Гражданская жена Шеремета Алена Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.
- В июне 2019 года Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала президента Владимира Зеленского привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета и помочь освободить ряд журналистов из мест несвободы.
- 19 июля в Национальном союзе журналистов Украины заявили, что первым вопросом для совета по вопросам свободы слова при президенте должен стать отчет силовиков по расследованию убийства журналиста УП Павла Шеремета.
- 20 июля в третью годовщину убийства Шеремета его коллеги заявили, что министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и глава Нацполиции Сергей Князев должны уйти в отставку из-за нерасследования гибели журналиста.