Зеленский 8 апреля посетит Донбасс – СМИ

Президент Владимир Зеленский 8 апреля осуществит поездку на Донбасс.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Соответствующую информацию агентству сообщил источник, близкий к Офису президента.

Кроме того, что визит точно состоится, никакой информации о деталях поездки больше не разглашают.

Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Лишь 26 марта в результате обстрелов погибли четверо украинских защитников.

Кроме того, Россия перебрасывает к украинской границе свои войска, на что уже отреагировали международные партнеры.

Напомним: