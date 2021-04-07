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Зеленский 8 апреля посетит Донбасс – СМИ

Среда, 7 апреля 2021, 20:18
Зеленский 8 апреля посетит Донбасс – СМИ

Президент Владимир Зеленский 8 апреля осуществит поездку на Донбасс.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Соответствующую информацию агентству сообщил источник, близкий к Офису президента.

Кроме того, что визит точно состоится, никакой информации о деталях поездки больше не разглашают.

Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Лишь 26 марта в результате обстрелов погибли четверо украинских защитников.

Кроме того, Россия перебрасывает к украинской границе свои войска, на что уже отреагировали международные партнеры.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на обострение на Донбассе и активизацию российских войск у украинской границы, Украина продолжит стремиться к прекращению огня на востоке.
  • У президента 1 апреля прошло тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России на территорию Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийДонбасс
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