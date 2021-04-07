Зеленский 8 апреля посетит Донбасс – СМИ
Среда, 7 апреля 2021, 20:18
Президент Владимир Зеленский 8 апреля осуществит поездку на Донбасс.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Детали: Соответствующую информацию агентству сообщил источник, близкий к Офису президента.
Кроме того, что визит точно состоится, никакой информации о деталях поездки больше не разглашают.
Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Лишь 26 марта в результате обстрелов погибли четверо украинских защитников.
Кроме того, Россия перебрасывает к украинской границе свои войска, на что уже отреагировали международные партнеры.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на обострение на Донбассе и активизацию российских войск у украинской границы, Украина продолжит стремиться к прекращению огня на востоке.
- У президента 1 апреля прошло тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России на территорию Украины.