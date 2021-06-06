В Штатах количество введенных доз COVID-вакцин превысило 300 миллионов

По состоянию на утро субботы, 5 июня, Соединенные Штаты ввели более 300 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)

Детали: По состоянию на утро США ввели в стране 300 268 730 доз вакцин против COVID-19 и распределили 371 520 975 доз.

Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что 170 272 150 человек получили хотя бы одну дозу, тогда как 138 112 702 человека полностью вакцинированы.

Подсчет по состоянию на 6:00 утра (по тихоокеанскому времени) вторника CDC включает дводозовые вакцины Moderna (MRNA.O) и Pfizer / BioNTech (PFE.N), а также однодозовую Johnson & Johnson (JNJ.N).

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