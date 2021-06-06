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В Штатах количество введенных доз COVID-вакцин превысило 300 миллионов

Воскресенье, 6 июня 2021, 00:47
В Штатах количество введенных доз COVID-вакцин превысило 300 миллионов

По состоянию на утро субботы, 5 июня, Соединенные Штаты ввели более 300 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)

Детали: По состоянию на утро США ввели в стране 300 268 730 доз вакцин против COVID-19 и распределили 371 520 975 доз.

Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что 170 272 150 человек получили хотя бы одну дозу, тогда как 138 112 702 человека полностью вакцинированы.

Подсчет по состоянию на 6:00 утра (по тихоокеанскому времени) вторника CDC включает дводозовые вакцины Moderna (MRNA.O) и Pfizer / BioNTech (PFE.N), а также однодозовую Johnson & Johnson (JNJ.N).

Предыстория:

  • Ранее Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца к концу мая. 
  • Еще в начале марта сообщалось, что каждый день вакцину от коронавируса получают около 2,16 млн американцев.
  • Вакцинация в США началась с 14 декабря.
  • Президент США Джо Байден 26 марта назвал свою новую цель – увеличить количество вакцинированных людей в 200 миллионов за первые 100 дней его пребывания в должности.
  • В США, чтобы охватить вакцинацией места жительства 90% американского населения, президент Джо Байден в марте дал распоряжение увеличить на десятки тысяч количество пунктов вакцинации.

Темы: СШАвакцинация
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