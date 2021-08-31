Новости 31 августа: Украина на Паралимпиаде, дело Трухина

Легендарная украинская паралимпийская чемпионка завершила карьеру, полиция наконец прокомментировала ДТП Трухина: передали дело ГБР — актуальные новости 31 августа.

О Паралимпиаде

"Я иду с позором" — легендарная украинская паралимпийская чемпионка по пауэрлифтингу Лидия Соловьева объявила о завершении карьеры после того, как не смогла завоевать медаль на Паралимпиаде в Токио.

Украинские паралимпийцы Андрей Трусов и Евгений Богодайко завоевали "золото" и "бронзу" в заплыве на 50 метров. Еще одно "золото" взял Максим Крипак на дистанции 100 метров баттерфляем, установив мировой рекорд.

Сборная Украины завоевала золотую и серебряные награды после протеста по итогам соревнований в толкании ядра.

О Трухине

Дело о ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Олександра Трухина будет расследовать Государственное бюро расследований, поскольку там фигурирует народный избранник.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что сейчас с Александром Трухиным связи нет и он в отпуске, однако глава партии пробовал выйти на контакт с нардепом.

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