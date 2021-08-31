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Новости 31 августа: Украина на Паралимпиаде, дело Трухина

Вторник, 31 августа 2021, 20:57

Легендарная украинская паралимпийская чемпионка завершила карьеру, полиция наконец прокомментировала ДТП Трухина: передали дело ГБР — актуальные новости 31 августа.

О Паралимпиаде

"Я иду с позором" — легендарная украинская паралимпийская чемпионка по пауэрлифтингу Лидия Соловьева объявила о завершении карьеры после того, как не смогла завоевать медаль на Паралимпиаде в Токио.

Украинские паралимпийцы Андрей Трусов и Евгений Богодайко завоевали "золото" и "бронзу" в заплыве на 50 метров. Еще одно "золото" взял Максим Крипак на дистанции 100 метров баттерфляем, установив мировой рекорд.

Сборная Украины завоевала золотую и серебряные награды после протеста по итогам соревнований в толкании ядра.

О Трухине

Дело о ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Олександра Трухина будет расследовать Государственное бюро расследований, поскольку там фигурирует народный избранник.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что сейчас с Александром Трухиным связи нет и он в отпуске, однако глава партии пробовал выйти на контакт с нардепом.

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Перед завершением вывода американских войск из Афганистана часть военной техники США была вывезена из страны, а другая часть была выведена из строя, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с каждой новой властью Украина все больше заходит в тупик в разрешении внутренних и внешних проблем.

Итальянское правительство изменило правила въезда из стран категории D, к которым относится Украина, разрешив въезд для вакцинированных путешественников бех карантина.

Со 2 сентября температура воздуха в Украине стремительно опустится до осенних +15+24 градусов тепла, на всей территории страны прогнозируют дожди.

За сутки 30 августа в Украине зафиксировали 1 356 новых случаев COVID-19, госпитализировали 470 человек, умер 51 больной, выздоровели 1 257 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 150 482 человек.

Украинская правда

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