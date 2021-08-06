Дело гибели Шишова может быть политизировано - Венедиктова
Пятница, 6 августа 2021, 14:07
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова говорит, что не допустит втягивание Украины в геополитические аспекты при расследовании дела о гибели белорусского оппозиционного активиста, руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова в Киеве.
Источник: генпрокурор журналистам в пятницу в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"
Детали: По ее словам, расследование этого дела находится на ее контроле.
Прямая речь: "Мы заслушиваем дело каждый день. Почему не появляется информация? Потому что еще слишком рано говорить об этом.
Это дело может быть политизировано. Я пытаюсь как можно меньше втягиваться даже в возможности геополитики".
Предыстория:
- 2 августа в Белорусском доме в Украине (эту организацию по данным "Радио Свобода", курирует Сергей Коротких, известный как "Боцман" из "Азова") сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал. На следующий день его нашли повешенным.
- Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди.
- Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.