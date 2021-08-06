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Дело гибели Шишова может быть политизировано - Венедиктова

Пятница, 6 августа 2021, 14:07

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова говорит, что не допустит втягивание Украины в геополитические аспекты при расследовании дела о гибели белорусского оппозиционного активиста, руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова в Киеве.

Источник: генпрокурор журналистам в пятницу в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: По ее словам, расследование этого дела находится на ее контроле.

Прямая речь: "Мы заслушиваем дело каждый день. Почему не появляется информация? Потому что еще слишком рано говорить об этом.

Это дело может быть политизировано. Я пытаюсь как можно меньше втягиваться даже в возможности геополитики".

Предыстория:

  • 2 августа в Белорусском доме в Украине (эту организацию курирует Сергей Коротких, известный как "Боцман" из "Азова") сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал. На следующий день его нашли повешенным.
  • Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди.
  • Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.

Темы: БеларусьубийствоОфис генпрокурора
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