Дело гибели Шишова может быть политизировано - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова говорит, что не допустит втягивание Украины в геополитические аспекты при расследовании дела о гибели белорусского оппозиционного активиста, руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова в Киеве.

Источник: генпрокурор журналистам в пятницу в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: По ее словам, расследование этого дела находится на ее контроле.

Прямая речь: "Мы заслушиваем дело каждый день. Почему не появляется информация? Потому что еще слишком рано говорить об этом.

Это дело может быть политизировано. Я пытаюсь как можно меньше втягиваться даже в возможности геополитики".

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