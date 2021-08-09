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Главные новости воскресенья и ночи: смерть Ройтбурда, 19 медалей Украины

Понедельник, 9 августа 2021, 08:00
Жан Беленюк, ФОТО: isport

Умер художник Александр Ройтбурд; Украина на Олимпийских играх завоевала 19 медалей – актуальные новости 8 августа и ночи.

О смерти Ройтбурда

Известный украинский художник Александр Ройтбурд умер, ему было 59 лет.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал смерть известного украинского художника Александра Ройтбурда и рассказал о планах создания нового музея.

О 19 медалях Украины на Олимпиаде

В Токио завершились соревнования Игр ХХХІІ Олимпиады, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украинские спортсмены на них завоевали 19 медалей.

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В Киеве прошел марш солидарности с белорусами, на котором произошли столкновения.

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Украинская правда
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