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Главные новости среды и ночи: нападение на Шефира, Зеленский на Генассамблее ООН

Четверг, 23 сентября 2021, 08:00

В автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира стреляли, Зеленский выступил на Генассамблее ООН - актуальные новости 22 сентября.

О Шефире

Возле Лесников стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины. Шефир не пострадал. Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.

"Передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным", - об этом заявил Зеленский в своем видеообращении.

Зеленский на Генассамблее ООН начал свое выступление с рассказа о нападении на Шефира, назвав это ценой изменений в государстве и реформ.

О ООН

Кроме того, Зеленский в своем выступлении на Генассамблее ООН посоветовал "кому-то", намекая на Россию, не покидать зал во время разговоров об агрессии и оккупации, а покинуть территории Украины. Он рассказал о преступлениях России в Крыму и на Донбассе - в частности, речь идет о незаконных задержания украинцев и "паспортизации".

Зеленский также сравнил распределение COVID-вакцин в мире с распределением спасательных шлюпок и назвал лекарства орудием для дискриминации.

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Украинская правда


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