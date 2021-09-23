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Головні новини середи і ночі: напад на Шефіра, Зеленський на Генасамблеї ООН

Четвер, 23 вересня 2021, 08:00
Головні новини середи і ночі: напад на Шефіра, Зеленський на Генасамблеї ООН

В автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра стріляли, Зеленський виступив на Генасамблеї ООН – актуальні новини 22 вересня.

Про Шефіра

Біля Лісників стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини. Шефір не постраждав. Нападників шукають. Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".

В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.

"Передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною", – про це заявив Зеленський у своєму відеозверненні.

Зеленський на Генасамблеї ООН розпочав свій виступ з розповіді про напад на Шефіра, назвавши це ціною змін в державі та реформ.

Про ООН

Крім того, Зеленський у своєму виступу на Генасамблеї ООН порадив "комусь", натякаючи на Росію, не покидати залу під час розмов про агресію та окупацію, а покинути території України. Він розповів про злочини Росії в Криму та на Донбасі - зокрема, мова йде про незаконні затримання українців та  "паспортизацію".

Зеленський  також порівняв розподіл COVID-вакцин у світі з розподілом рятувальних шлюпок і назвав ліки знаряддям для дискримінації.

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Українська правда
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