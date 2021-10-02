Спикер парламента Грузии считает, что арест Саакашвили не обострит отношения с Украиной
Суббота, 2 октября 2021, 09:57
Председатель парламента Грузии Каха Кучава считает, что арест экс-президента Грузии, гражданина Украина Михаила Саакашвили не сможет обострить отношения между Украиной и Грузией.
Источник: Кучава в комментарии журналистам, сообщает Interpressnews
Прямая речь: "Что касается отношений с Украиной, один человек не сможет обострить украино-грузинскую братскую дружбу, которая всегда отличалась поддержкой друг друга, как в горе, так и радости.
Что же касается этого конкретного случая, речь идет о факте, о котором на протяжении лет говорили власти Грузии, когда гражданин другой страны, в данном случае гражданин Украины, вмешивался в выборы, в целом политическую жизнь Грузии, и в связи с этим беспокойство выражалось и с их стороны".
Предыстория:
- 1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что приехал в Грузию. Тогда же премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
- Против него в Грузии завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку.
- В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.
- Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.