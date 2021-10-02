Спикер парламента Грузии считает, что арест Саакашвили не обострит отношения с Украиной

Председатель парламента Грузии Каха Кучава считает, что арест экс-президента Грузии, гражданина Украина Михаила Саакашвили не сможет обострить отношения между Украиной и Грузией.

Источник: Кучава в комментарии журналистам, сообщает Interpressnews

Прямая речь: "Что касается отношений с Украиной, один человек не сможет обострить украино-грузинскую братскую дружбу, которая всегда отличалась поддержкой друг друга, как в горе, так и радости.

Что же касается этого конкретного случая, речь идет о факте, о котором на протяжении лет говорили власти Грузии, когда гражданин другой страны, в данном случае гражданин Украины, вмешивался в выборы, в целом политическую жизнь Грузии, и в связи с этим беспокойство выражалось и с их стороны".

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