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Шмыгаль представил "слугам" программу правительства с новым IТ-инструментом

Суббота, 2 октября 2021, 10:23
Шмыгаль представил слугам программу правительства с новым IТ-инструментом
фото КМУ

Во время выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце премьер Денис Шмыгаль представил народным депутатам обновленную Программу деятельности правительства.

Источник: Правительственный портал

Прямая речь Шмыгаля: "Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов; граждане, государство, экономика. Далее следуют 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий".

Детали: По словам премьера, в программу вошли совместные наработки чиновников, парламентариев и представителей Офиса президента, а также более 500 привлеченных экспертов.

Шмыгаль подчеркнул, что целью Программы является сервис для граждан, прогнозируемые источники финансирования, достижение ожидаемых результатов и контроль за исполнением.

Также он отметил, что изменится подход к реализации Программы. Он будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности. А также использование IТ-инструментов, которые позволят эффективно выполнять программу.

"В IТ-инструмент уже внесены все задачи, стоящие перед Кабинетом министров и министерствами, сотни показателей и таймлайн, которые позволят в режиме реального времени понимать, как достигаются результаты", - отметил Шмыгаль.

Предыстория:

  • 1 октября утром народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где на протяжении 1-2 октября должно проходить собрание фракции.
  • На собрание монобольшинства планировали пригласить генпрокурора Ирину Венедиктову, главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и представителей Кабмина. А главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова не пригласили, ему светит отставка.
  • Программа выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце предусматривает награждение "лучших депутатов", сессии с силовиками и советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Украинская правда

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Темы: ШмыгальКабинет министровСлуга народа
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