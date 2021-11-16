Главные новости понедельника и ночи: тысяча за вакцинацию, ВСК по "вагнеровцам"

ВСК заявило, что Зеленский и Ермак не отменяли спецоперацию по "вагнеровцам"; Зеленский пообещал тысячу гривен всем привитым - актуальные новости 15 ноября и ночи.

О выплатах за вакцинацию

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен. Программа стартует 19 декабря, до конца года на нее будет выделено около 3 млрд. гривен, столько же – в начале 2022 года.

О деле "вагнеровцев"

Зеленский не отменял операцию по задержанию "вагнеровцев", а у главы его Офиса Андрея Ермака нет соответствующих полномочий — об этом во время брифинга-обнародования промежуточного вывода заявила глава ВСК и нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Позже нардеп от "Голоса" Роман Костенко заверил, что планировавшие и проводившие спецоперацию разведчики не получали никаких сведений и сигналов, что об операции знают в ФСБ РФ или КГБ РБ.

Кроме того, на брифинге ВСК заявила, что Иловайская трагедия 2014 года подтолкнула Украину к Минским договоренностям, а привела к ней ненадлежащая организация обороны страны.

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