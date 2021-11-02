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У Путина открестились от переброски войск к украинской границе

Вторник, 2 ноября 2021, 15:14
У Путина открестились от переброски войск к украинской границе
путин и песков, фото: тасс

В Кремле назвали "недостойными комментариев" материалы американских СМИ, пишущих о передвижении российских войск вблизи украинской границы, а публикации считают низкого качесвта.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: Пескова попросили прокомментировать информацию изданий Politico и The Washington Post о том, что Россия концентрирует свои войска возле границы Украины.

Прямая речь Пескова: "Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Беларусью и так далее.

Само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами".

Предыстория:

  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает данные западных медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной.
  • Такими словами Данилов отреагировал спутниковые снимки, обнародованные изданием Politico и якобы сделанные 1 ноября, что свидетельствует о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
  • Еще раньше о наращивании российских войск сообщила The Washington Post
  • В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.

Темы: ПутинРосcияДонбассвойна
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