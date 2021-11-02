Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Путина открестились от переброски войск к украинской границе

Вторник, 2 ноября 2021, 16:14
путин и песков, фото: тасс

В Кремле назвали "недостойными комментариев" материалы американских СМИ, пишущих о передвижении российских войск вблизи украинской границы, а публикации считают низкого качесвта.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: Пескова попросили прокомментировать информацию изданий Politico и The Washington Post о том, что Россия концентрирует свои войска возле границы Украины.

Прямая речь Пескова: "Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Беларусью и так далее.

Само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами".

Предыстория:

  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает данные западных медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной.
  • Такими словами Данилов отреагировал спутниковые снимки, обнародованные изданием Politico и якобы сделанные 1 ноября, что свидетельствует о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
  • Еще раньше о наращивании российских войск сообщила The Washington Post
  • В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.

Темы: ПутинРосcияДонбассвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лига Чемпионов: "Шахтер" поборолся, но проиграл в Мадриде

Саакашвили не будет помилован – президент Грузии

Наихудший этап пандемии Covid может закончиться в 2022 году – ученые

фотоСБУ назвала манипуляциями обвинения Семенченко

Рада готовится назначить 4 министров в четверг

фото, обновленоВ разбившемся в России самолете погибли двое украинцев – МИД

Все новости...
Путин
Путин угрожает кораблю НАТО: "Можем посмотреть в прицел"
Путин просит G20 признать российский "Спутник V" вакциной от ковид
США отложили тест гиперзвуковой ракеты перед саммитом Байдена и Путина - СМИ
Последние новости
01:04
фотоВ Киеве горит ресторан
00:37
Контингент российских войск на украинской границе увеличится зимой – Минобороны
23:46
Министр энергетики борется в суде с Киевоблгазсбытом
23:16
В Голливуде требуют запретить использование на съемках настоящего оружия
23:00
Главное из зарубежья: новые ограничения в ЕС, украинская вакцина, обещания от США
22:48
Саакашвили потерял 10% веса, у него учащенное сердцебиение – врач
22:25
Таран: Важно иметь возможность воевать с НАТО еще до вступления в Альянс
22:02
Новости экономики: увольнение министров, обыски в налоговой, новый зам Ермака
21:39
Лига Чемпионов: "Шахтер" поборолся, но проиграл в Мадриде
21:27
Нидерланды больше не будут использовать вакцину AstraZeneca
Все новости...