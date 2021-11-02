У Путина открестились от переброски войск к украинской границе
В Кремле назвали "недостойными комментариев" материалы американских СМИ, пишущих о передвижении российских войск вблизи украинской границы, а публикации считают низкого качесвта.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"
Детали: Пескова попросили прокомментировать информацию изданий Politico и The Washington Post о том, что Россия концентрирует свои войска возле границы Украины.
Прямая речь Пескова: "Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Беларусью и так далее.
Само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами".
Предыстория:
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает данные западных медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной.
- Такими словами Данилов отреагировал спутниковые снимки, обнародованные изданием Politico и якобы сделанные 1 ноября, что свидетельствует о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
- Еще раньше о наращивании российских войск сообщила The Washington Post
- В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.