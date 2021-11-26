Новости 26 ноября: прессмарафон Зеленского, расчеты МВФ

Президент провел марафон по общению с журналистами 30 медиа, посвященный "экватору" его каденции; МВФ подсчитал возможные потери Украины из-за запуска "Северного потока-2" - актуальные новости 26 ноября.

О прессмарафоне Зеленского

26 ноября во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами глава государства заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине и что в этот вопрос готов включиться олигарх Ринат Ахметов.

Зеленский заявил, что экспредседатель Главного управления разведки Василий Бурба — это человек предыдущего главы государства Петра Порошенко, "авантюрист и аферист", желавший его дискредитировать. Также он рассказал о ключевом разговоре с Василием Бурбой о спецоперации по задержанию вагнеровцев, после которой понял, что ее разрешать нельзя.

Зеленский уверен, что глава его Офиса Андрей Ермак – мощный человек, совершивший много важных операций, и его нельзя терять. Президент также подтвердил, что пользовался вертолетами ГСЧС для перелетов в период с 19 по 22 ноября и летал в Гуту вместе с главой своего Офиса Андреем Ермаком.

О расчетах МВФ

В Международном валютном фонде заявляют, что из-за газопровода "Северный поток-2" ежегодные доходы Украины от предоставления в эксплуатацию своей ГТС снизятся примерно до 1,2 млрд долларов к 2024 году.

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