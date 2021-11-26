Новини 26 листопада: пресмарафон Зеленського, розрахунки МВФ

Президент провів марафон зі спілкування з журналістами 30 медіа, присвячений "екватору" його каденції; МВФ підрахував можливі втрати України через запуск "Північного потоку-2" — актуальні новини 26 листопада.

Про пресмарафон Зеленського

26 листопада під час зустрічі президента Володимира Зеленського із журналістами глава держави заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні і що в це питання готовий включитися олігарх Рінат Ахметов.

Зеленський заявив, що ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба — це людина попереднього глави держави Петра Порошенка, "авантюрист і аферист", котрий хотів його дискредитувати. Також він розповів про ключову розмову з Василем Бурбою щодо спецоперації з затримання вагнерівців, після якої зрозумів, що її дозволяти не можна.

Зеленський впевнений, що глава його Офісу Андрій Єрмак – потужна людина, яка зробила багато важливих операцій, і його не можна втрачати. Президент також підтвердив, що користувався гелікоптерами ДСНС для перельотів у період з 19 по 22 листопада та літав в Гуту разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком.

Про розрахунки МВФ

У Міжнародному валютному фонді заявляють, що через газопровід "Північний потік-2" щорічні доходи України від надання в експлуатацію своєї ГТС знизяться приблизно до 1,2 млрд доларів до 2024 року.

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