Украинцы 50/50 верят Бурбе касательно дела вагнеровцев

Украинцы примерно поровну верят и не верят рассказу бывшего руководителя Главного управления разведки Василия Бурбы о срыве операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

Источник: результаты опроса социологической службы КМИС

Детали: В частности, 39,2% респондентов доверяют информации Бурбы, что к срыву спецоперации привело вмешательство Офиса президента, а в самом Офисе есть люди, которые выдают России секретную информацию. 38,6% – не доверяют.

Также опрос показал, что о срыве спецоперации знают 65,7% украинцев, хотя из них только 20,6% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 33,2% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей. В то же время, за последний месяц уровень информированности вырос (в октябре 51,5% по крайней мере что-то слышали об этом).

Среди респондентов, которые, по крайней мере, что-то слышали, больше всего респондентов (37,4%) считают, что произошел слив информации со стороны высшего политического руководства Украины. Еще 20,3% считают, что это происходило из-за отсутствия профессионализма и ошибки высшего политического руководства Украины. Остальные варианты выбирали меньше респондентов.

Исследование проводилось 26-29 ноября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошены 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность не превышает 3,2%.

Предыстория:

29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера", позже их выдали России. По информации УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, но она сорвалась после того, как силовики доложили о ней Офису президента.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не мог влиять на проведение спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер", которая сорвалась летом 2020 года.

В Bellingcat не нашли доказательств, что глава Офиса президента Украины звонил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы предупредить о прибытии в страну боевиков ЧВК "Вагнер".

Бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что Андрей Ермак от имени главы государства Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".

Зеленский на это ответил, что Ермак не давал никаких указаний Бурбе о переносе операции. Президент сказал, что Бурба напрямую подчинялся только ему и министру обороны.

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