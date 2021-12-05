Министр обороны: Численность войск РФ на границе может возрасти до 175 тысяч
Министр обороны Алексей Резников считает, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч.
Источник: Резников в комментарии эстонскому телеканалу ERR, пишет Укринформ
Прямая речь: "Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 тысяч. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 тысячи человек.
Возможность такого наращивания действительно есть, но мы готовы и для нас нет никаких неожиданностей".
Что предшествовало: 3 декабря газета The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах уже в начале следующего года с участием до 175 тысяч военнослужащих.
На следующий день немецкое издание Bild заявило, что Россия рассматривает план захватить две трети территории Украины, включительно с Киевом.
Предыстория:
- Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
- 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
- Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к самой масштабной атаке на Украину до конца января-начала февраля.
- Россия отрицает планы о наступлении.