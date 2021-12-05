Министр обороны: Численность войск РФ на границе может возрасти до 175 тысяч

Министр обороны Алексей Резников считает, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч.

Источник: Резников в комментарии эстонскому телеканалу ERR, пишет Укринформ

Прямая речь: "Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 тысяч. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 тысячи человек.

Возможность такого наращивания действительно есть, но мы готовы и для нас нет никаких неожиданностей".

Что предшествовало: 3 декабря газета The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах уже в начале следующего года с участием до 175 тысяч военнослужащих.

На следующий день немецкое издание Bild заявило, что Россия рассматривает план захватить две трети территории Украины, включительно с Киевом.

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