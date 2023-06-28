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Резников советует не полагаться на бунты в России, хотя мятеж Пригожина – как снежный ком

Елена РощинаСреда, 28 июня 2023, 11:25
Резников советует не полагаться на бунты в России, хотя мятеж Пригожина – как снежный ком
Алексей Резников, фото Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что мятеж ЧВК "Вагнер" обнажил фундаментальную слабость режима Владимира Путина, но украинцам не стоит полагаться на дальнейшие "мятежи и бунты" в России.

Источник: Алексей Резников в интервью "Financial Times"

Детали: Резников утверждает, что восстание военизированной группировки "Вагнер" в минувшие выходные показало слабость режима Путина, хотя наемники Евгения Пригожина и не дошли до Москвы.

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"Это как снежный ком: чем больше он становится, тем быстрее катится", – сказал министр, имея в виду саморазрушительные черты режима.

В то же время, Резников предостерег Украину от того, чтобы полагаться на дальнейшие "мятежи и бунты" в России для достижения успеха на поле боя.

По его словам, непосредственных признаков падения морального духа в российских подразделениях нет. 

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"Когда станет горячо, мы увидим, насколько они устойчивы", – сказал он, имея в виду предстоящие контрнаступательные операции.

"Мы должны доверять нашим силам безопасности и обороны, а также нашим партнерам, которые предоставляют оружие", – добавил Резников, подчеркнув, что эти факторы являются более "предсказуемыми", чем ситуация в России.

Хотя восстание во главе с Пригожиным еще не изменило расклад сил на поле боя, Резников сказал, что оно стало "яркой иллюстрацией" уязвимости России.

Прямая речь: "Это помогает Западу осознать, что они инвестируют в Украину не зря, что победа Украины абсолютно реальна и уже скоро".

Детали: Резников выразил надежду, что хаос в России побудит западные столицы к дальнейшему увеличению поставок оружия, чтобы помочь Киеву на пути к победе.

Этому предшествовало: Американские чиновники и аналитики констатировали, что короткий марш "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным на Москву не открыл "бреши в обороне" РФ и не помог Украине на фронте.

Предыстория:

Темы: РезниковПригожинВагнерРосcия
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