Резников советует не полагаться на бунты в России, хотя мятеж Пригожина – как снежный ком

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что мятеж ЧВК "Вагнер" обнажил фундаментальную слабость режима Владимира Путина, но украинцам не стоит полагаться на дальнейшие "мятежи и бунты" в России.

Источник: Алексей Резников в интервью "Financial Times"

Детали: Резников утверждает, что восстание военизированной группировки "Вагнер" в минувшие выходные показало слабость режима Путина, хотя наемники Евгения Пригожина и не дошли до Москвы.

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"Это как снежный ком: чем больше он становится, тем быстрее катится", – сказал министр, имея в виду саморазрушительные черты режима.

В то же время, Резников предостерег Украину от того, чтобы полагаться на дальнейшие "мятежи и бунты" в России для достижения успеха на поле боя.

По его словам, непосредственных признаков падения морального духа в российских подразделениях нет.

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"Когда станет горячо, мы увидим, насколько они устойчивы", – сказал он, имея в виду предстоящие контрнаступательные операции.

"Мы должны доверять нашим силам безопасности и обороны, а также нашим партнерам, которые предоставляют оружие", – добавил Резников, подчеркнув, что эти факторы являются более "предсказуемыми", чем ситуация в России.

Хотя восстание во главе с Пригожиным еще не изменило расклад сил на поле боя, Резников сказал, что оно стало "яркой иллюстрацией" уязвимости России.

Прямая речь: "Это помогает Западу осознать, что они инвестируют в Украину не зря, что победа Украины абсолютно реальна и уже скоро".

Детали: Резников выразил надежду, что хаос в России побудит западные столицы к дальнейшему увеличению поставок оружия, чтобы помочь Киеву на пути к победе.

Этому предшествовало: Американские чиновники и аналитики констатировали, что короткий марш "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным на Москву не открыл "бреши в обороне" РФ и не помог Украине на фронте.

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