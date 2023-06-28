Резников советует не полагаться на бунты в России, хотя мятеж Пригожина – как снежный ком
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что мятеж ЧВК "Вагнер" обнажил фундаментальную слабость режима Владимира Путина, но украинцам не стоит полагаться на дальнейшие "мятежи и бунты" в России.
Источник: Алексей Резников в интервью "Financial Times"
Детали: Резников утверждает, что восстание военизированной группировки "Вагнер" в минувшие выходные показало слабость режима Путина, хотя наемники Евгения Пригожина и не дошли до Москвы.
"Это как снежный ком: чем больше он становится, тем быстрее катится", – сказал министр, имея в виду саморазрушительные черты режима.
В то же время, Резников предостерег Украину от того, чтобы полагаться на дальнейшие "мятежи и бунты" в России для достижения успеха на поле боя.
По его словам, непосредственных признаков падения морального духа в российских подразделениях нет.
"Когда станет горячо, мы увидим, насколько они устойчивы", – сказал он, имея в виду предстоящие контрнаступательные операции.
"Мы должны доверять нашим силам безопасности и обороны, а также нашим партнерам, которые предоставляют оружие", – добавил Резников, подчеркнув, что эти факторы являются более "предсказуемыми", чем ситуация в России.
Хотя восстание во главе с Пригожиным еще не изменило расклад сил на поле боя, Резников сказал, что оно стало "яркой иллюстрацией" уязвимости России.
Прямая речь: "Это помогает Западу осознать, что они инвестируют в Украину не зря, что победа Украины абсолютно реальна и уже скоро".
Детали: Резников выразил надежду, что хаос в России побудит западные столицы к дальнейшему увеличению поставок оружия, чтобы помочь Киеву на пути к победе.
Этому предшествовало: Американские чиновники и аналитики констатировали, что короткий марш "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным на Москву не открыл "бреши в обороне" РФ и не помог Украине на фронте.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне. "Вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М (командный пункт) и шесть вертолетов армии РФ, из-за чего погибли от 13 до 20 человек.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- 26 июня Пригожин заявил, что целью его марша на Москву было защитить группу "Вагнер" от уничтожения, ведь до 1 июля наемники должны были бы подписать контракт с Минобороны РФ, а они не хотели. Он также заявил, что остановился, чтобы "не проливать российскую кровь", когда Лукашенко предложил ему найти пути решения для дальнейшей работы "ЧВК Вагнер" в "законной юрисдикции".