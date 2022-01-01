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Угроза вторжения в Украину: в РФ уже заговорили о возможном срыве переговоров со США

Суббота, 1 января 2022, 15:39
Угроза вторжения в Украину: в РФ уже заговорили о возможном срыве переговоров со США
Российская военная техника, фото Getty Images

Бывшие чиновники США в сфере нацбезопасности и эксперты по России призвали Вашингтон опубликовать список санкций на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину. Российский высокопоставленный чиновник заявил, что обнародование такой информации якобы может сорвать переговоры.

Источник: председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram

Прямая речь: "Публикация списка артироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение".

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Детали: Российский чиновник назвал "адскими санкциями" возможные ограничительные меры, к которым готов прибегнуть Вашингтон в случае новой агрессии Москвы против Украины.

По словам Пушкова, угрозы новыми санкциями – "верное средство срыва переговоров".

Предыстория: Заявление с призывом к Вашингтону опубликовать список возможных санкций подписали несколько бывших послов США, в том числе экс-послы в Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст, а также экс-послы в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу и Дэниел Фрид – бывший посол США в Польше, который был главным советником по Восточной Европе президентов Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.

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Дословно заявление: "Мы считаем, что Соединенным Штатам следует в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной немедленно предпринять шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля о затратах и выгодах, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации".

Напомним:

  • Президент России Владимир Путин сказал в разговоре с президентом США Джо Байденом, что санкции против РФ могут привести к разрыву отношений между странами.
  • Переговоры между США и Россией, предъявившие требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.

Темы: войнаРосcияСШАУкраина
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