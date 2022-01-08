В Казахстане заявили о гибели и ранении детей в Алматы

5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок, также 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен подросток.

Источник: Tengrinews.kz со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Казахстана Аружан Саин, Jerusalem Post со ссылкой на МИД Израиля

Детали: По ее информации, 11-летний казахстанец погиб от выстрела 5 января в Алматы, когда его родители прогуливались со своими детьми.

"7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. В одной из взрослых больниц находится его отец", - говорится в сообщении.

По информации уполномоченной, подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли "боевики", как власти Казахстана называют протестующих.

Кроме того, сообщается, что президент страны Касым-Жомарт Токаев решил объявить 10 января днем общенационального траура "в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов".

В то же время, Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 22-летний израильтянин по имени Леван Когеашвили был убит в Алматы в пятницу во время насильственной акции протеста.

МИД находится в контакте с его родителями в Казахстане и семьей в Израиле и оказывает помощь в передаче его тела в Израиль для захоронения, сообщили в министерстве.

Что предшествовало: 8 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что за время протестов в органы полиции доставлено почти 4,5 тысячи человек, в том числе иностранные граждане. В то же время МВД не привело свежих данных об убитых и раненых протестующих. По состоянию на 7 января официально сообщалось о 26 убитых и 26 раненых.

Предыстория:

Знать больше: Революция или русская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ожидать