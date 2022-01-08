В Казахстане заявили о гибели и ранении детей в Алматы
5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок, также 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен подросток.
Источник: Tengrinews.kz со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Казахстана Аружан Саин, Jerusalem Post со ссылкой на МИД Израиля
Детали: По ее информации, 11-летний казахстанец погиб от выстрела 5 января в Алматы, когда его родители прогуливались со своими детьми.
"7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. В одной из взрослых больниц находится его отец", - говорится в сообщении.
По информации уполномоченной, подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли "боевики", как власти Казахстана называют протестующих.
Кроме того, сообщается, что президент страны Касым-Жомарт Токаев решил объявить 10 января днем общенационального траура "в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов".
В то же время, Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 22-летний израильтянин по имени Леван Когеашвили был убит в Алматы в пятницу во время насильственной акции протеста.
МИД находится в контакте с его родителями в Казахстане и семьей в Израиле и оказывает помощь в передаче его тела в Израиль для захоронения, сообщили в министерстве.
Что предшествовало: 8 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что за время протестов в органы полиции доставлено почти 4,5 тысячи человек, в том числе иностранные граждане. В то же время МВД не привело свежих данных об убитых и раненых протестующих. По состоянию на 7 января официально сообщалось о 26 убитых и 26 раненых.
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
- 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Премьер Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки. Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
- В ходе протестов в стране были убиты и ранены десятки людей.
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