Президент Казахстана инициировал саммит ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев инициировал проведение в ближайшие дни саммита ОДКБ в онлайн-формате.

Источник: сайт президента Казахстана по итогам разговора Токаева и президента РФ Владимира Путина, сайт Кремля по итогам разговора Путина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьером Армении Николом Пашиняном

Дословно сайт Токаева: "Касым-Жомарт Токаев сообщил Владимиру Путину, что ситуация в стране стабилизируется. В то же время источник терактов по-прежнему существует. Поэтому, сказал он, борьба с терроризмом будет продолжена.

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Президент предложил провести саммит ОДКБ в режиме онлайн в ближайшие дни. Дата встречи будет согласована по дипломатическим каналам".

Дословно сайт Кремля: "Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.

Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия".

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Детали: На сайте Кремля говорится, что Путин, Лукашенко и Пашинян обсудили ситуацию в Казахстане, "которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации".

Справка: Организация договора о коллективной безопасности – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Россия позиционирует ее как альтернативу НАТО.

Предыстория:

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