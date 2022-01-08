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Президент Казахстана инициировал саммит ОДКБ

Суббота, 8 января 2022, 16:03
Путин и Токаев, фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев инициировал проведение в ближайшие дни саммита ОДКБ в онлайн-формате.

Источник: сайт президента Казахстана по итогам разговора Токаева и президента РФ Владимира Путина, сайт Кремля по итогам разговора Путина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьером Армении Николом Пашиняном

Дословно сайт Токаева: "Касым-Жомарт Токаев сообщил Владимиру Путину, что ситуация в стране стабилизируется. В то же время источник терактов по-прежнему существует. Поэтому, сказал он, борьба с терроризмом будет продолжена.

Президент предложил провести саммит ОДКБ в режиме онлайн в ближайшие дни. Дата встречи будет согласована по дипломатическим каналам".

Дословно сайт Кремля: "Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.

Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия".

Детали: На сайте Кремля говорится, что Путин, Лукашенко и Пашинян обсудили ситуацию в Казахстане, "которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации".

Справка: Организация договора о коллективной безопасности – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Россия позиционирует ее как альтернативу НАТО.

Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Премьер Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки. Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • В ходе протестов в стране были убиты и ранены десятки людей.

Знать больше: Революция или русская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ожидать

Украинская правда
Темы: КазахстанПутинРосcия
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