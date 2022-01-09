МВД Казахстана: Число задержанных превысило 5 тысяч человек

МВД Казахстана сообщает о 5 135 задержанных людей в результате массовых протестов.

Источник: и.о. министра внутренних дел республики Эрлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар 24", цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Во всем Казахстане в настоящее время задержано 5 135 человек".

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Детали: По фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападений и краж начато 125 досудебных расследований.

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