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МВД Казахстана: Число задержанных превысило 5 тысяч человек

Воскресенье, 9 января 2022, 06:10
фото Tengrinews.kz

МВД Казахстана сообщает о 5 135 задержанных людей в результате массовых протестов.

Источник: и.о. министра внутренних дел республики Эрлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар 24", цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Во всем Казахстане в настоящее время задержано 5 135 человек".

Детали: По фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападений и краж начато 125 досудебных расследований.

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Премьер Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки. Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • В ходе протестов в стране были убиты и ранены десятки людей.

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Темы: Казахстан
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