В Казахстане заявили о гибели 164 человек, но передумали
По данным Минздрава Казахстана, в результате противостояния в стране погибло 164 человека. Позже в Минздраве опровергли эту информацию.
Источник: Минздрав Казахстана, который цитирует Радио Азаттык, Tengrinews.kz
Детали: В сообщении Минздрава указаны три региона и крупнейший город страны. В Алматы, по данным министерства, погибли 103 человека (в том числе двое детей), в Кызылординской области – 21 человек, в Жамбылской – 10, в Алматинской – восемь. На какие города и регионы приходятся остальные 22 погибших - неизвестно.
Власти Казахстана опубликовали количественные сведения о погибших впервые с 5 января. Ранее сообщалось об убийстве 26 и ранении 26 протестующих.
Обновлено: Позже в Минздраве Казахстана заявили, что не публиковали статистику по погибшим.
Издание Orda.kz обратилась за подтверждением в Минздрав, где ответили, что министерство не давало таких цифр.
Telegram-канал @coronavirus2020_kz, в котором была опубликована статистика, находится в компетенции министерства информации и общественного развития. В МИОР Orda.kz заявили, что публикация статистики – техническая ошибка.
Больше деталей: В то же время, глава МВД Казахстана заявил, что "преступники" переодевались в форму полицейских и военнослужащих, чтобы подорвать авторитет властей.
По новым данным МВД Казахстана, "при охране общественного порядка и защите конституционного строя страны" погибли от рук "преступников" 16 и получили ранения более 1300 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны, а также специальных органов.
Что предшествовало: Мейрхан Абдуманапов, один из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы в Казахстане, рассказал журналистам, что силовики стреляли в митингующих на поражение, и теперь власти скрывают информацию о количестве жертв.
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
- МВД Казахстана сообщает о 5 135 задержанных людей в результате массовых протестов.
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