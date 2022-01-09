Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Казахстане заявили о гибели 164 человек, но передумали

Воскресенье, 9 января 2022, 15:10
В Казахстане заявили о гибели 164 человек, но передумали
Tengrinews.kz

По данным Минздрава Казахстана, в результате противостояния в стране погибло 164 человека. Позже в Минздраве опровергли эту информацию. 

Источник: Минздрав Казахстана, который цитирует Радио Азаттык, Tengrinews.kz

Детали: В сообщении Минздрава указаны три региона и крупнейший город страны. В Алматы, по данным министерства, погибли 103 человека (в том числе двое детей), в Кызылординской области – 21 человек, в Жамбылской – 10, в Алматинской – восемь. На какие города и регионы приходятся остальные 22 погибших - неизвестно.

Реклама:

Власти Казахстана опубликовали количественные сведения о погибших впервые с 5 января. Ранее сообщалось об убийстве 26 и ранении 26 протестующих. 

Обновлено: Позже в Минздраве Казахстана заявили, что не публиковали статистику по погибшим.  

Издание Orda.kz обратилась за подтверждением в Минздрав, где ответили, что министерство не давало таких цифр.

ВИДЕО ДНЯ

Telegram-канал @coronavirus2020_kz, в котором была опубликована статистика, находится в компетенции министерства информации и общественного развития. В МИОР Orda.kz заявили, что публикация статистики – техническая ошибка.

Больше деталей: В то же время, глава МВД Казахстана заявил, что "преступники" переодевались в форму полицейских и военнослужащих, чтобы подорвать авторитет властей.

По новым данным МВД Казахстана, "при охране общественного порядка и защите конституционного строя страны" погибли от рук "преступников" 16 и получили ранения более 1300 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны, а также специальных органов.

Что предшествовало: Мейрхан Абдуманапов, один из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы в Казахстане, рассказал журналистам, что силовики стреляли в митингующих на поражение, и теперь власти скрывают информацию о количестве жертв.

Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • МВД Казахстана сообщает о 5 135 задержанных людей в результате массовых протестов.

Знать больше: Революция или русская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ожидать

Зачем Кремль устанавливает контроль над Казахстаном

Темы: Казахстан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
МВД Казахстана сообщает почти о 8 тысячах задержанных лиц
Самолет из Казахстана с 33 украинцами прибыл в Киев
Саммит ОДКБ по Казахстану пройдет в понедельник
В МИД рассказали о застрявших в Казахстане украинцах
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: