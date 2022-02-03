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Тебя бабло накроет как цунами, подтвердит все Монастырский – о Трухине написали песню

Четверг, 3 февраля 2022, 13:05
Скриншот с видео из нагрудной камеры полицейского, опубликованного УП

Блогер и музыкант Владимир Завгородний написал песню о нардепе Александре Трухине после публикации расследования "Украинской правды" о ДТП с участием народного избранника, с места которого он пытался скрыться и предлагал взятку полицейскому.

Источник: Завгородний в You Tube

Детали: Музыкант собрал в песне самые интересные цитаты Трухина про "уйду в лес тихонько", "в багажнике сумка, а в ней 150 бонуса, 150 конфет, шоколадок, печенья", "кента, не имеющего претензий", о звонке министру внутренних дел Денису Монастырскому.

Дословно из песни Завгородного: "Наша встреча – лишь минута на пути,

Дай же мне в лес тихонечко уйти.

Принеси сумку мне поскорей,

Что полна конфет и шоколадок для детей.

Мы стоим с тобой на оживлённой автотрассе,

Но сейчас тебе покажется, как будто мы в сберкассе.

У меня в багажнике есть сумка с чудесами.

Сейчас тебя бабло накроет как цунами.

Ты только знай: я спал на сиденье пассажирском,

Сейчас вам позвонит и подтвердит всё Монастырский.

Мы можем всё решить на месте здесь по-джентльменски,

Смотри: у братана есть сотрясенье – нет претензий.

Ты знай: в нашей жизни много тайны и загадок –

Особенно если захочешь полну сумку шоколадок".

Детали: Комментаторы называют песню шедевром.

Это не первая подобная реакция Загородного на происходящее в стране.

До этого он выпустил песни о возвращении пятого президента Петра Порошенко, об "успокаивающем" видео президента Владимира Зеленского в ответ на сообщения о возможной подготовке нападения России на Украину и пр.

Что было раньше: Скандальная ситуация с депутатом вызвала бурную реакцию у украинцев. А ряд его фраз стали материалом для создания мемов в соцсети.

В то же время министр внутренних дел Денис Монастырский больше суток не реагирует на публикацию видео с места ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина.

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От зятя партнера Коломойского до "слуги народа". Кто такой Александр Трухин, ДТП с которым пытаются замять

Предыстория:

  • 23 августа 2021 года народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьян и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда", Трухин говорил прибывшему на место аварии правоохранителю: "Сергей, иди сюда. Давай я тихонько пойду сейчас в лес. Я с Денисом поговорю. С Монастырским".
  • Министерство внутренних дел на это заявило, что информация о том, что "слуга народа" Александр Трухин после ДТП пытался договориться с главой МВД Денисом Монастырским, не соответствует действительности.
  • В ведомстве добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП, а дальше дело расследует ДБР.
  • Государственное бюро расследований заявилот, что не имело в своем распоряжении видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда"
    Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила НАБУ открыть еще одно уголовное производство по факту ДТП с участием народного депутата Александра Трухина.
  • 2 февраля Трухина исключили из "Слуги народа".

Ирина Балачук, УП
Темы: ТрухинДТП


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