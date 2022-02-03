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Следствие по делу о покушении на Шефира проводит необоснованные обыски – адвокаты

Четверг, 3 февраля 2022, 14:16
Автомобиль, в который стреляли неизвестные. Фото: Михаил Ткач, УП

Адвокаты утверждают, что следствие по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира проводит необоснованные обыски у людей, не причастных к инциденту.

Источник: "Интерфакс-Украина" с комментариями представителей ряда юридических компаний на пресс-конференции по делу о покушении на Шефира

Детали: По словам адвоката Анны Литвин, в конце ноября 2021 года сотрудник департамента уголовного розыска направил письмо в Главное следственное управление Нацполиции, что в Херсоне 10 октября 2018 года произошла перестрелка. В нем подозревают Тарана Вадима Петровича.

Следователи якобы решили рассматривать Тарана как причастного к покушению на Шефира.

Адвокат говорит, что с декабря 2021 года орган досудебного расследования получил разрешение на обыски в домах 80 семей с изъятием имущества. Все эти семьи якобы имеют связи с Тараном. После этого обыскиваемых людей вызвали на допрос.

Литвин говорит, что была на допросе у пяти указанных людей, и юристы обнаружили доказательства, что эти люди не были в месте нападения на Шефира в тот день.

Кроме того, она заявила, что шесть человек, которые имели контакт с Тараном, согласились пройти полиграф о причастности к покушению на Шефир. Результаты экспертизы направили в прокуратуру и главное следственное управление полиции, однако реакции до сих пор нет.

По данным адвокатов, которые давали комментарии на пресс-конференции, следствие уже определило главной версией о причастности к покушению Тарана и людей, которые с ним общались. В процессуальных документах их рассматривают как "причастных" и "осведомлённых об обстоятельствах" покушения.

Юристы сказали, что обратились к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Денису Монастырскому с просьбой отреагировать, на каких основаниях следствие определило "причастных" и обыски у обычных граждан.

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Предыстория: 

  • Утром 22 сентября 2021 года вблизи Киева неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехал первый помощник президента Сергей Шефир. Сам чиновник не пострадал, однако получил ранение его водитель.
  • Сам Шефир заявил, что не связывает покушение с своей работой, поскольку не занимался активно делами, а рассматривает версию давления на команду президента Зеленского. Источники УП в Офисе президента утверждали, что в сентябре Зеленский сильно поругался с Шефиром, из-за чего он даже забирал вещи из кабинета.
  • В октябре Зеленский заявлял, что в деле покушения на допрос вызывали очень много людей с "очень известными именами".
  • В ноябре партия "Европейская солидарность" заявляла, что силовики приходили по делу о покушении на Шефира с обысками к их депутату в местном совете Ивано-Франковской области.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что следствие рассматривает более десятка версий покушения на Шефира, две из которых являются основными.

Темы: нападениеШефир СергейОфис президентаобыски


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