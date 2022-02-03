Следствие по делу о покушении на Шефира проводит необоснованные обыски – адвокаты

Адвокаты утверждают, что следствие по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира проводит необоснованные обыски у людей, не причастных к инциденту.

Источник: "Интерфакс-Украина" с комментариями представителей ряда юридических компаний на пресс-конференции по делу о покушении на Шефира

Детали: По словам адвоката Анны Литвин, в конце ноября 2021 года сотрудник департамента уголовного розыска направил письмо в Главное следственное управление Нацполиции, что в Херсоне 10 октября 2018 года произошла перестрелка. В нем подозревают Тарана Вадима Петровича.

Следователи якобы решили рассматривать Тарана как причастного к покушению на Шефира.

Адвокат говорит, что с декабря 2021 года орган досудебного расследования получил разрешение на обыски в домах 80 семей с изъятием имущества. Все эти семьи якобы имеют связи с Тараном. После этого обыскиваемых людей вызвали на допрос.

Литвин говорит, что была на допросе у пяти указанных людей, и юристы обнаружили доказательства, что эти люди не были в месте нападения на Шефира в тот день.

Кроме того, она заявила, что шесть человек, которые имели контакт с Тараном, согласились пройти полиграф о причастности к покушению на Шефир. Результаты экспертизы направили в прокуратуру и главное следственное управление полиции, однако реакции до сих пор нет.

По данным адвокатов, которые давали комментарии на пресс-конференции, следствие уже определило главной версией о причастности к покушению Тарана и людей, которые с ним общались. В процессуальных документах их рассматривают как "причастных" и "осведомлённых об обстоятельствах" покушения.

Юристы сказали, что обратились к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Денису Монастырскому с просьбой отреагировать, на каких основаниях следствие определило "причастных" и обыски у обычных граждан.

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