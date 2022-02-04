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Главные новости четверга и ночи: разведданные о плане России, нардеп Кузьминых в розыске

Пятница, 4 февраля 2022, 08:00
Искандеры на полигоне в Осиповичах, Беларусь. фото: maxar technologies

США узнали, что Россия хочет сымитировать нападение Украины на ОРДЛО; разоблаченного на взятке нардепа Кузьминых объявили в розыск – актуальные новости 3 февраля и ночи.

О планах России

На новых спутниковых снимках российских войск в Беларуси, оккупированном Крыму и западных областях РФ видно, как развертывают палатки и увеличивают количество военной техники, в частности, ракетные комплексы "Искандер-М".

Соединенные Штаты получили разведданные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с использованием фейкового видео. В нем хотят изобразить взрывы, жертв среди гражданского населения, "Байрактары" и другое украинское оружие.

О нардепе Кузьминых в розыске

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, разоблаченного в конце января в получении взятки в полмиллиона гривен.

В бюро добавили, что направили сообщение о подозрении по месту работы Кузьминых – в Верховную Раду, и по известным следствиям адресам места жительства и регистрации нардепа.

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Украинская правда
Темы: РосcияСШАвойна


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