"Не выдержала гор": биатлонистка Семеренко преждевременно завершила выступление на Олимпиаде

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко вынужденно покидает зимние Олимпийские игры в Пекине после того, как преждевременно закончила выступление из-за проблем со здоровьем.

Источник: спортивное медиа Champion с комментарием главы Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака

Прямая речь Брынзака: "Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие – они ее наказали.

Как я понял, Валентина или потеряла сознание, была близка к этому - закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике Валю решили отправить на ближайшем самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена ​​Меркушина".

Детали: 7 февраля Семеренко не завершила индивидуальную гонку. Она закрыла девять из десяти мишеней, однако на третью стрельбу не прибыла и в итоге не финишировала.

Для 36-летней Семеренко Олимпиада в Пекине стала пятой в ​​карьере. В 2014 году Валентина в составе эстафетной четверки одержала историческую победу в Сочи.

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