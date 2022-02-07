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"Не выдержала гор": биатлонистка Семеренко преждевременно завершила выступление на Олимпиаде

Понедельник, 7 февраля 2022, 21:33
Валентина Семеренко (справа). Фото: Getty Images

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко вынужденно покидает зимние Олимпийские игры в Пекине после того, как преждевременно закончила выступление из-за проблем со здоровьем.

Источник: спортивное медиа Champion с комментарием главы Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака

Прямая речь Брынзака: "Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие – они ее наказали.

Как я понял, Валентина или потеряла сознание, была близка к этому - закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике Валю решили отправить на ближайшем самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена ​​Меркушина".

Детали: 7 февраля Семеренко не завершила индивидуальную гонку. Она закрыла девять из десяти мишеней, однако на третью стрельбу не прибыла и в итоге не финишировала.

Для 36-летней Семеренко Олимпиада в Пекине стала пятой в ​​карьере. В 2014 году Валентина в составе эстафетной четверки одержала историческую победу в Сочи.

Знать больше: Contra spem spero! Чего ждать от Украины на зимней Олимпиаде

Предыстория: 

  • 7 февраля две другие украинские биатлонистки – Юлия Джима и Ирина Петренко заняли 10-е и 11-е места соответственно. В то же время, одну из украинских биатлонисток Дарью Блашко отправили перед стартом на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус.
  • На третий день Олимпиады медальный зачет возглавила Швеция, сдвинув сборную Норвегии.
  • Олимпиаду торжественно открыли на пекинском стадионе "Птичье гнездо" 4 февраля.

Темы: Олимпиадаспортбиатлон


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