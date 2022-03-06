В России рекордное число задержаний за 10 лет – более 4 тысяч
По состоянию на вечер 6 марта в России на антивоенных митингах задержали по меньшей мере 4 359 человек – это больше, чем на прошлогодней акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Источник: независимый правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России ОВД-Инфо
Дословно ОВД-Инфо: "По состоянию на 19:40 (мск) 6 марта задержано уже более 4359 человек в 56 городах".
Детали: ОВД-Инфо отмечает, что в каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках, поскольку проект публикует только имена тех людей, о которых им достоверно известно, и чьи имена они могут опубликовать.
Больше всего задержанных в Москве (по крайней мере 1629 задержанных), Санкт-Петербурге (1173), Новосибирске (272), Екатеринбурге (215), Тюмени (124), Перми (91).
Для справки. На митингах в России в поддержку Навального в январе 2021 года задержали больше 3400 человек. Это было рекордное количество задержанных за последние 10 лет.
Что было раньше: 6 марта в городах России проходят антивоенные акции, на которых массово задерживают митингующих. В некоторых городах российская полиция валила людей на землю и била ногами.
Предыстория:
- Ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Она массово обстреливает жилые кварталы по всей территории Украины.
- Вместе с тем Россия блокирует своим гражданам доступ к достоверной информации; блокирует украинские сайты, публикующие фото и видео об убитых на нашей земле и пленных российских военных – и при этом сама ничего не делает, чтобы российские матери могли вернуть домой мертвых сыновей; транслирует из своих ТВ-каналов пропаганду о якобы "нацистах и наркоманах" в Украине и массово задерживает людей, которые выходят на протест против войны.
- В России заблокировали созданный МВД Украины сайт "Ищи своих" (200rf.com) с данными о пленных и убитых в Украине военных из РФ. Но россияне могли искать своих родных через одноименный Telegram-канал. Но 3 марта Роскомнадзор направил в Telegram требование об удалении сервисов, которые собирают информацию о военнослужащих России, пленных или погибших в Украине.
- 4 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook на территории России. А потом Twitter и YouTube.
- 4 марта Госдума РФ приняла закон "о фейках", чтобы сажать в тюрьмы за правду о войне. Из-за этого закона ряд нейтральных и оппозиционных СМИ в России приостанавили свою работу. Среди них "Дождь", "Эхо Москвы" и Znak.com.
- Ранее Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", телеканала "Дождь" и других СМИ, где рассказывается правда о вторжении российских войск в Украину и происходящее называется войной, вторжением или нападением.