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В России рекордное число задержаний за 10 лет – более 4 тысяч

Ирина БалачукВоскресенье, 6 марта 2022, 17:59
В России рекордное число задержаний за 10 лет – более 4 тысяч
Задержание в Костроме. Фото Алексея Молоторенко из ТГ ОВД-Инфо

По состоянию на вечер 6 марта в России на антивоенных митингах задержали по меньшей мере 4 359 человек – это больше, чем на прошлогодней акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Источник: независимый правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России ОВД-Инфо

Дословно ОВД-Инфо: "По состоянию на 19:40 (мск) 6 марта задержано уже более 4359 человек в 56 городах".

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Детали: ОВД-Инфо отмечает, что в каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках, поскольку проект публикует только имена тех людей, о которых им достоверно известно, и чьи имена они могут опубликовать.

Больше всего задержанных в Москве (по крайней мере 1629 задержанных), Санкт-Петербурге (1173), Новосибирске (272), Екатеринбурге (215), Тюмени (124), Перми (91).

Для справки. На митингах в России в поддержку Навального в январе 2021 года задержали больше 3400 человек. Это было рекордное количество задержанных за последние 10 лет.

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Что было раньше: 6 марта в городах России проходят антивоенные акции, на которых массово задерживают митингующих. В некоторых городах российская полиция валила людей на землю и била ногами.

Предыстория:

Темы: Росcиямитингивойна
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