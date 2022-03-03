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На зданиях посольств в Киеве нашли метки российских оккупантов

Денис КарловскийЧетверг, 3 марта 2022, 20:58
Фото иллюстративное: pixabay

На зданиях дипломатических представительств в Киеве обнаружили метки, похожие на условные знаки для корректировки огня российских оккупантов.

Источник: twitter-страница главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса

Прямая речь Маасикаса: "Стоит ожидать еще больше "жертв среди дипломатов"?

Детали: Маасикас показал фотографии условных символов, которые разместили на стенах помещений некоторых дипломатических представительств в Киеве.

В то же время, он не сказал на зданиях, какие именно посольства или представительства расставили эти метки.

В настоящее время персонал большей части дипломатических представительств в Киеве покинул столицу и эвакуировался во Львов или за границу.

Метки, расположенные на стенах зданий посольств
Метки, расположенные на стенах зданий посольств
Фото: Матти Маасикас
Метки, расположенная на стене одного из посольств в Киеве
Метки, расположенная на стене одного из посольств в Киеве
Фото: Матти Маасикас

Предыстория:

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  • 27 февраля советник главы офиса президента Алексей Арестович сказал, что современная военная техника не использует подобные сигналы для наведения огня.
  • В то же время, стражи порядка призвали украинцев быть бдительными и уничтожать отметки, которые может использовать враг для координации вторжения.
  • В полиции даже создали специальный бот для сообщений о наличии меток для корректировки атак вражеских войск.
  • Киевские городские власти сообщили 27 февраля, что причастность к таким действиям может караться лишением свободы на 15 лет. А мэр города Виталий Кличко обращался с личной просьбой к киевлянам уничтожать световые метки врага.

Темы: РосcиявойнадиверсантыКиев
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