На зданиях посольств в Киеве нашли метки российских оккупантов
На зданиях дипломатических представительств в Киеве обнаружили метки, похожие на условные знаки для корректировки огня российских оккупантов.
Источник: twitter-страница главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса
Прямая речь Маасикаса: "Стоит ожидать еще больше "жертв среди дипломатов"?
Детали: Маасикас показал фотографии условных символов, которые разместили на стенах помещений некоторых дипломатических представительств в Киеве.
В то же время, он не сказал на зданиях, какие именно посольства или представительства расставили эти метки.
В настоящее время персонал большей части дипломатических представительств в Киеве покинул столицу и эвакуировался во Львов или за границу.
Предыстория:
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- 27 февраля советник главы офиса президента Алексей Арестович сказал, что современная военная техника не использует подобные сигналы для наведения огня.
- В то же время, стражи порядка призвали украинцев быть бдительными и уничтожать отметки, которые может использовать враг для координации вторжения.
- В полиции даже создали специальный бот для сообщений о наличии меток для корректировки атак вражеских войск.
- Киевские городские власти сообщили 27 февраля, что причастность к таким действиям может караться лишением свободы на 15 лет. А мэр города Виталий Кличко обращался с личной просьбой к киевлянам уничтожать световые метки врага.