На зданиях посольств в Киеве нашли метки российских оккупантов

На зданиях дипломатических представительств в Киеве обнаружили метки, похожие на условные знаки для корректировки огня российских оккупантов.

Источник: twitter-страница главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса

Прямая речь Маасикаса: "Стоит ожидать еще больше "жертв среди дипломатов"?

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Детали: Маасикас показал фотографии условных символов, которые разместили на стенах помещений некоторых дипломатических представительств в Киеве.

В то же время, он не сказал на зданиях, какие именно посольства или представительства расставили эти метки.

В настоящее время персонал большей части дипломатических представительств в Киеве покинул столицу и эвакуировался во Львов или за границу.

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Метки, расположенные на стенах зданий посольств Фото: Матти Маасикас

Метки, расположенная на стене одного из посольств в Киеве Фото: Матти Маасикас

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