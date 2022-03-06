Зеленский – россиянам: Если промолчите сейчас, то заплатите бедностью за войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что жители России, которые бояться или не хотят сегодня выйти на протест против войны, потом будут расплачиваться бедностью.

Источник: видеообращение Зеленского 6 марта

Прямая речь Зеленского: "Граждане России! Для вас это борьба не только за мир в Украине! Это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели. За достаток, который вы чувствовали.

Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии. Не молчите".

Детали: Зеленский подчеркнул, что мы, украинцы, "уже отвоевали наше будущее, но еще боремся за наше сегодня, воюем за то, где пройдет граница – между жизнью и рабством.

Он отметил, что граждане России делают точно такой же выбор прямо сейчас. Они тоже выбирают "между жизнью и рабством".

Прямая речь Зеленского: "Это время, когда ещё можно победить зло без невосполнимых потерь.

Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом.

Не упустите эту возможность. Соцсети, друзья, знакомые и нет, коллеги и родственники. Вас должны услышать! Мы, украинцы, – мы хотим мира!".

Почему это важно: Российские солдаты, которых послали воевать в Украину, сами сдаются в плен. Украина предоставляет им медицинскую помощь и дает возможность позвонить родным. Также Украина собирает данные о пленных и публикует на специальном сайте, чтобы их родные могли найти своих детей, отцов и внуков. Пленные во время звонков родным заявляют, что с ними хорошо обращаются, предоставляют медпомощь, кормят и держат в тепле. Это все зафиксировано на фото и видео.

Вместе с тем Россия блокирует своим гражданам доступ к достоверной информации; блокирует украинские сайты, публикующие фото и видео об убитых на нашей земле и пленных российских военных – и при этом сама ничего не делает, чтобы российские матери могли вернуть домой мертвых сыновей; транслирует из своих ТВ-каналов пропаганду о якобы "нацистах и ​​наркоманах" в Украине и массово задерживает людей, которые выходят на протест против войны.

В России заблокировали созданный МВД Украины сайт "Ищи своих" (200rf.com) с данными о пленных и убитых в Украине военных из РФ. Но россияне могли искать своих родных через одноименный Telegram-канал. Но 3 марта Роскомнадзор направил в Telegram требование об удалении сервисов, которые собирают информацию о военнослужащих России, пленных или погибших в Украине.

4 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook на территории России. А потом Twitter и YouTube.

4 марта Госдума РФ приняла закон "о фейках", чтобы сажать в тюрьмы за правду о войне. Из-за этого закона ряд нейтральных и оппозиционных СМИ в России приостанавили свою работу. Среди них "Дождь", "Эхо Москвы" и Znak.com

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", телеканала "Дождь" и других СМИ, где рассказывается правда о вторжении российских войск в Украину и происходящее называется войной, вторжением или нападением.

6 марта в городах России проходят антивоенные акции, на которых массово задерживают митингующих.

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