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Зеленский – россиянам: Если промолчите сейчас, то заплатите бедностью за войну

Ирина БалачукВоскресенье, 6 марта 2022, 11:25
Зеленский – россиянам: Если промолчите сейчас, то заплатите бедностью за войну
Владимир Зеленский. Фото с Instagram

Президент Владимир Зеленский заявил, что жители России, которые бояться или не хотят сегодня выйти на протест против войны, потом будут расплачиваться бедностью.

Источник: видеообращение Зеленского 6 марта

Прямая речь Зеленского: "Граждане России! Для вас это борьба не только за мир в Украине! Это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели. За достаток, который вы чувствовали.

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Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии. Не молчите".

Детали: Зеленский подчеркнул, что мы, украинцы, "уже отвоевали наше будущее, но еще боремся за наше сегодня, воюем за то, где пройдет граница – между жизнью и рабством.

Он отметил, что граждане России делают точно такой же выбор прямо сейчас. Они тоже выбирают "между жизнью и рабством".

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Прямая речь Зеленского: "Это время, когда ещё можно победить зло без невосполнимых потерь.

Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом.

Не упустите эту возможность. Соцсети, друзья, знакомые и нет, коллеги и родственники. Вас должны услышать! Мы, украинцы, – мы хотим мира!".

Почему это важно: Российские солдаты, которых послали воевать в Украину, сами сдаются в плен. Украина предоставляет им медицинскую помощь и дает возможность позвонить родным. Также Украина собирает данные о пленных и публикует на специальном сайте, чтобы их родные могли найти своих детей, отцов и внуков. Пленные во время звонков родным заявляют, что с ними хорошо обращаются, предоставляют медпомощь, кормят и держат в тепле. Это все зафиксировано на фото и видео.

Вместе с тем Россия блокирует своим гражданам доступ к достоверной информации; блокирует украинские сайты, публикующие фото и видео об убитых на нашей земле и пленных российских военных – и при этом сама ничего не делает, чтобы российские матери могли вернуть домой мертвых сыновей; транслирует из своих ТВ-каналов пропаганду о якобы "нацистах и ​​наркоманах" в Украине и массово задерживает людей, которые выходят на протест против войны.

В России заблокировали созданный МВД Украины сайт "Ищи своих" (200rf.com) с данными о пленных и убитых в Украине военных из РФ. Но россияне могли искать своих родных через одноименный Telegram-канал. Но 3 марта Роскомнадзор направил в Telegram требование об удалении сервисов, которые собирают информацию о военнослужащих России, пленных или погибших в Украине.

4 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook на территории России. А потом Twitter и YouTube. 

4 марта Госдума РФ приняла закон "о фейках", чтобы сажать в тюрьмы за правду о войне. Из-за этого закона ряд нейтральных и оппозиционных СМИ в России приостанавили свою работу. Среди них "Дождь", "Эхо Москвы" и Znak.com

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", телеканала "Дождь" и других СМИ, где рассказывается правда о вторжении российских войск в Украину и происходящее называется войной, вторжением или нападением.

6 марта в городах России проходят антивоенные акции, на которых массово задерживают митингующих.

Предыстория:

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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