В Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук говорит, что в Украине более 2000 иностранных граждан, которые учились в украинских вузах, не могут выехать из-под обстрелов российских оккупантов.

Источник: youtube-канал Офиса президетна

Прямая речь Верещук: "Всего более 2 тысяч граждан иностранных стран, которые сегодня страдают от голода, холода, обстрелов вместе с украинскими студентами, украинскими женщинами, детьми, пожилыми людьми от агрессивной позиции России.

Знают ли это те, кто принимает решение, дальше делать все, чтобы Путин проявлял свою зверство именно на гражданских? Весь мир должен объяснить себе, что происходит.

Мы стараемся помочь китайским студентам – я на постоянной связи с послом Китая в Украине. Мы стараемся договориться о гуманитарном коридоре для более 100 студентов из Сум, которые уже 10 дней, по словам посла, "как воробьи" боятся за свою жизнь.

Почему же вы – лидеры современного, цивилизованного мира – когда видите, как убивают ваших граждан, и ничего не можете сделать?

Возьмите себя в руки и работайте над тем, чтобы Путин прекратил войну".

Детали: По словам Верещук, в Украине на временно оккупированных территориях или городах, окруженных российскими военными, находятся более 700 студентов-граждан Индии, а также сотни граждан Китая, Турции, Пакистана и других. Всего украинские власти имеют данные о более 2000 гражданах иностранных стран.

Министр сказала, что украинская сторона передавала информацию представителям российских войск, что из Мариуполя в "гуманитарном коридоре" 6 марта запланирована эвакуация около 70 граждан Турции.

Однако, как сообщила Верещук, российские захватчки сорвали открытие "гуманитарного коридора" из Мариуполя в Запорожье. За несколько часов до начала открытия, около 9:20 российские захватчики открыли артиллерийский огонь из РСЗО "Град" по маршруту "гуманитарного коридора".

Министр призвала правительства стран мира совместно работать над организацией "гуманитарных коридоров" для эвакуации граждан из украинских городов, в том числе иностранных студентов.

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