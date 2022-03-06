В Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук говорит, что в Украине более 2000 иностранных граждан, которые учились в украинских вузах, не могут выехать из-под обстрелов российских оккупантов.

Источник: youtube-канал Офиса президетна

Прямая речь Верещук: "Всего более 2 тысяч граждан иностранных стран, которые сегодня страдают от голода, холода, обстрелов вместе с украинскими студентами, украинскими женщинами, детьми, пожилыми людьми от агрессивной позиции России.

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Знают ли это те, кто принимает решение, дальше делать все, чтобы Путин проявлял свою зверство именно на гражданских? Весь мир должен объяснить себе, что происходит.

Мы стараемся помочь китайским студентам – я на постоянной связи с послом Китая в Украине. Мы стараемся договориться о гуманитарном коридоре для более 100 студентов из Сум, которые уже 10 дней, по словам посла, "как воробьи" боятся за свою жизнь.

Почему же вы – лидеры современного, цивилизованного мира – когда видите, как убивают ваших граждан, и ничего не можете сделать?

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Возьмите себя в руки и работайте над тем, чтобы Путин прекратил войну".

Детали: По словам Верещук, в Украине на временно оккупированных территориях или городах, окруженных российскими военными, находятся более 700 студентов-граждан Индии, а также сотни граждан Китая, Турции, Пакистана и других. Всего украинские власти имеют данные о более 2000 гражданах иностранных стран.

Министр сказала, что украинская сторона передавала информацию представителям российских войск, что из Мариуполя в "гуманитарном коридоре" 6 марта запланирована эвакуация около 70 граждан Турции.

Однако, как сообщила Верещук, российские захватчки сорвали открытие "гуманитарного коридора" из Мариуполя в Запорожье. За несколько часов до начала открытия, около 9:20 российские захватчики открыли артиллерийский огонь из РСЗО "Град" по маршруту "гуманитарного коридора".

Министр призвала правительства стран мира совместно работать над организацией "гуманитарных коридоров" для эвакуации граждан из украинских городов, в том числе иностранных студентов.

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