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Зеленский: Мы сможем положить конец войне только после переговоров с Путиным – Bloomberg

Мазуренко Алена Среда, 9 марта 2022, 21:34

Президент Владимир Зеленский считает, что прекратить войну России с Украиной можно только после прямых переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Источник: Bloomberg

Детали: Зеленский сказал Bild TV, что "другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы — поэтому они и называются компромиссами".

Президент добавил, что прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным у него не было, и "только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне".

Что было ранее: Президент Зеленский регулярно призывает президента страны-оккупанта Владимира Путина к прямым переговорам. Однако Путин их всячески избегает.

8 марта Зеленский в очередной раз заявил, что готов садиться за стол переговоров с Путиным относительно окончания войны России с Украиной.

Зеленский также заявил, что Владимир Путин ошибается, если думает, что украинцев можно сломать или заставить сдаться, а желание уничтожить Украину он сравнил с болезнью.

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Что предшествовало:

  • 3 марта президент Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, начавшим войну против Украины.
  • Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал, что в четверг, 10 марта, в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.

Темы: ЗеленскийПутинРосcияУкраина
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