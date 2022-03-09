Зеленский: Мы сможем положить конец войне только после переговоров с Путиным – Bloomberg

Президент Владимир Зеленский считает, что прекратить войну России с Украиной можно только после прямых переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Источник: Bloomberg

Детали: Зеленский сказал Bild TV, что "другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы — поэтому они и называются компромиссами".

Реклама:

Президент добавил, что прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным у него не было, и "только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне".

Что было ранее: Президент Зеленский регулярно призывает президента страны-оккупанта Владимира Путина к прямым переговорам. Однако Путин их всячески избегает.

8 марта Зеленский в очередной раз заявил, что готов садиться за стол переговоров с Путиным относительно окончания войны России с Украиной.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский также заявил, что Владимир Путин ошибается, если думает, что украинцев можно сломать или заставить сдаться, а желание уничтожить Украину он сравнил с болезнью.

Что предшествовало: