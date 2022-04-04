Лоббисты в Вашингтоне хотят бесплатно помогать Украине: дают советы по санкциям

Американские юридические агентства и профессиональные лоббисты готовы помогать украинским властям бесплатно, в частности, дают рекомендации по санкциям и консультируют, как требовать от американских чиновников усиливать давление на Россию.

Источник: редакторская колонка The Washington Post с комментариями руководителей нескольких ведущих консалтинговых агентств

Детали: Руководители лоббистских компаний говорят, что хотят помогать украинскому правительству pro bono (без оплаты), потому что это, по их словам, очень способствует репутации и имиджу агентств в Вашингтоне.

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Однако украинские власти пока не нуждаются в помощи по лоббированию, по их словам, потому что личная популярность президента Владимира Зеленского и его тесная связь с Байденом позволяют получать нужные им решения без лоббистов.

Бывший помощник одного из конгрессменов-республиканца Дэниел Вайдич, занимавшийся лоббированием украинских энергетических компаний с 2017 года, объяснил, что украинским должностным лицам достаточно самостоятельно обращаться за помощью.

Прямая речь Вайдича: "Украинцы не нуждаются в лоббистах, включая меня.

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Президент Зеленский может сам говорить сам за себя так, как никто из лоббистов не может по его поручению. И я готов сказать то же самое и о других украинских людях во власти.

В то время как есть желание лоббистских фирм откровенно привлечь к себе внимание и увеличить свою узнаваемость через сотрудничество с украинцами, похоже, что украинцам это не нужно".

Детали: В то же время, некоторые юридические и консалтинговые компании все же помогают правительству Украины pro bono.

Юридическая фирма Morrison & Foerster рассказала, что будет консультировать Офис президента Украины по поводу санкций, которые вводят США, Британия и страны ЕС. Они будут давать рекомендации по регуляторным ограничениям, объяснять контекст действий и решений американской администрации, а также сопровождать просьбы и давление украинской стороны на власти США относительно требований усиливать давление на Россию.

Несколько недель назад ведущая консалтинговая компания SKDK, которая имеет широкую сеть связей среди Демократической партии и должностных лиц администрации Джо Байдена, давала совет послу Украины в ООН Сергею Кислице. По данным издания, бывший спичрайтер президента США Барака Обамы давал советы по содержанию речей Кислицы на Генеральной ассамблее ООН.

Однако сам Кислица на своей facebook-странице возразил, что не обращался за помощью к любым пиарщикам или лоббистам.

PLUS Communications, которая имеет связи с Республиканской партией, помогает украинским политикам, в частности, народным депутатам, наладить связи с американскими телепродюсерами и корреспондентами, чтобы их пригласили для комментариев в прямой эфир.

Журналисты заметили, что менее известный юрист Лукас Качмарек из Балтимора зарегистрировался в качестве лоббиста иностранной страны, а именно для Министерства иностранных дел Украины. В комментарии он сказал, что помогает ускорить выдачу разрешения на экспорт определенного вида вооружения для Украины.

Справка: Согласно американскому законодательству, лоббисты должны подавать открытые отчеты о предоставлении услуг гражданам других стран и организациям, зарегистрированным за рубежом. Поэтому журналисты могут сразу отслеживать, кто регистрировался как консультант для украинского правительства или организаций.

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