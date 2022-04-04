Лоббисты в Вашингтоне хотят бесплатно помогать Украине: дают советы по санкциям
Американские юридические агентства и профессиональные лоббисты готовы помогать украинским властям бесплатно, в частности, дают рекомендации по санкциям и консультируют, как требовать от американских чиновников усиливать давление на Россию.
Источник: редакторская колонка The Washington Post с комментариями руководителей нескольких ведущих консалтинговых агентств
Детали: Руководители лоббистских компаний говорят, что хотят помогать украинскому правительству pro bono (без оплаты), потому что это, по их словам, очень способствует репутации и имиджу агентств в Вашингтоне.
Однако украинские власти пока не нуждаются в помощи по лоббированию, по их словам, потому что личная популярность президента Владимира Зеленского и его тесная связь с Байденом позволяют получать нужные им решения без лоббистов.
Бывший помощник одного из конгрессменов-республиканца Дэниел Вайдич, занимавшийся лоббированием украинских энергетических компаний с 2017 года, объяснил, что украинским должностным лицам достаточно самостоятельно обращаться за помощью.
Прямая речь Вайдича: "Украинцы не нуждаются в лоббистах, включая меня.
Президент Зеленский может сам говорить сам за себя так, как никто из лоббистов не может по его поручению. И я готов сказать то же самое и о других украинских людях во власти.
В то время как есть желание лоббистских фирм откровенно привлечь к себе внимание и увеличить свою узнаваемость через сотрудничество с украинцами, похоже, что украинцам это не нужно".
Детали: В то же время, некоторые юридические и консалтинговые компании все же помогают правительству Украины pro bono.
Юридическая фирма Morrison & Foerster рассказала, что будет консультировать Офис президента Украины по поводу санкций, которые вводят США, Британия и страны ЕС. Они будут давать рекомендации по регуляторным ограничениям, объяснять контекст действий и решений американской администрации, а также сопровождать просьбы и давление украинской стороны на власти США относительно требований усиливать давление на Россию.
Несколько недель назад ведущая консалтинговая компания SKDK, которая имеет широкую сеть связей среди Демократической партии и должностных лиц администрации Джо Байдена, давала совет послу Украины в ООН Сергею Кислице. По данным издания, бывший спичрайтер президента США Барака Обамы давал советы по содержанию речей Кислицы на Генеральной ассамблее ООН.
Однако сам Кислица на своей facebook-странице возразил, что не обращался за помощью к любым пиарщикам или лоббистам.
PLUS Communications, которая имеет связи с Республиканской партией, помогает украинским политикам, в частности, народным депутатам, наладить связи с американскими телепродюсерами и корреспондентами, чтобы их пригласили для комментариев в прямой эфир.
Журналисты заметили, что менее известный юрист Лукас Качмарек из Балтимора зарегистрировался в качестве лоббиста иностранной страны, а именно для Министерства иностранных дел Украины. В комментарии он сказал, что помогает ускорить выдачу разрешения на экспорт определенного вида вооружения для Украины.
Справка: Согласно американскому законодательству, лоббисты должны подавать открытые отчеты о предоставлении услуг гражданам других стран и организациям, зарегистрированным за рубежом. Поэтому журналисты могут сразу отслеживать, кто регистрировался как консультант для украинского правительства или организаций.
Предыстория:
- Зеленский заявлял американским журналистам, что власти США не хотят предоставлять гарантии безопасности, о которых просит Украина по новому договору.
В субботу 2 апреля стало известно, что США предоставят Украине дополнительное количество оружия в размере 300 миллионов долларов.
- Администрация президента Байдена считает, что война в Украине пока далека от завершения.
- 3 апреля сотни человек вышли на митинг за Украину в Нью-Йорке.