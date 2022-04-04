Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лоббисты в Вашингтоне хотят бесплатно помогать Украине: дают советы по санкциям

Понедельник, 4 апреля 2022, 22:17
Лоббисты в Вашингтоне хотят бесплатно помогать Украине: дают советы по санкциям
Украинский и американский государственные флаги на фоне здания конгресса сша. фото иллюстративное: getty images

Американские юридические агентства и профессиональные лоббисты готовы помогать украинским властям бесплатно, в частности, дают рекомендации по санкциям и консультируют, как требовать от американских чиновников усиливать давление на Россию.

Источник: редакторская колонка The Washington Post с комментариями руководителей нескольких ведущих консалтинговых агентств

Детали: Руководители лоббистских компаний говорят, что хотят помогать украинскому правительству pro bono (без оплаты), потому что это, по их словам, очень способствует репутации и имиджу агентств в Вашингтоне.

Реклама:

Однако украинские власти пока не нуждаются в помощи по лоббированию, по их словам, потому что личная популярность президента Владимира Зеленского и его тесная связь с Байденом позволяют получать нужные им решения без лоббистов.

Бывший помощник одного из конгрессменов-республиканца Дэниел Вайдич, занимавшийся лоббированием украинских энергетических компаний с 2017 года, объяснил, что украинским должностным лицам достаточно самостоятельно обращаться за помощью.

Прямая речь Вайдича: "Украинцы не нуждаются в лоббистах, включая меня.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Зеленский может сам говорить сам за себя так, как никто из лоббистов не может по его поручению. И я готов сказать то же самое и о других украинских людях во власти.

В то время как есть желание лоббистских фирм откровенно привлечь к себе внимание и увеличить свою узнаваемость через сотрудничество с украинцами, похоже, что украинцам это не нужно".

Детали: В то же время, некоторые юридические и консалтинговые компании все же помогают правительству Украины pro bono.

Юридическая фирма Morrison & Foerster рассказала, что будет консультировать Офис президента Украины по поводу санкций, которые вводят США, Британия и страны ЕС. Они будут давать рекомендации по регуляторным ограничениям, объяснять контекст действий и решений американской администрации, а также сопровождать просьбы и давление украинской стороны на власти США относительно требований усиливать давление на Россию.

Несколько недель назад ведущая консалтинговая компания SKDK, которая имеет широкую сеть связей среди Демократической партии и должностных лиц администрации Джо Байдена, давала совет послу Украины в ООН Сергею Кислице. По данным издания, бывший спичрайтер президента США Барака Обамы давал советы по содержанию речей Кислицы на Генеральной ассамблее ООН.

Однако сам Кислица на своей facebook-странице возразил, что не обращался за помощью к любым пиарщикам или лоббистам.

PLUS Communications, которая имеет связи с Республиканской партией, помогает украинским политикам, в частности, народным депутатам, наладить связи с американскими телепродюсерами и корреспондентами, чтобы их пригласили для комментариев в прямой эфир.

Журналисты заметили, что менее известный юрист Лукас Качмарек из Балтимора зарегистрировался в качестве лоббиста иностранной страны, а именно для Министерства иностранных дел Украины. В комментарии он сказал, что помогает ускорить выдачу разрешения на экспорт определенного вида вооружения для Украины.

Справка: Согласно американскому законодательству, лоббисты должны подавать открытые отчеты о предоставлении услуг гражданам других стран и организациям, зарегистрированным за рубежом. Поэтому журналисты могут сразу отслеживать, кто регистрировался как консультант для украинского правительства или организаций.

Предыстория:

  • Зеленский заявлял американским журналистам, что власти США не хотят предоставлять гарантии безопасности, о которых просит Украина по новому договору.
    В субботу 2 апреля стало известно, что США предоставят Украине дополнительное количество оружия в размере 300 миллионов долларов.
  • Администрация президента Байдена считает, что война в Украине пока далека от завершения.
  • 3 апреля сотни человек вышли на митинг за Украину в Нью-Йорке.

Темы: СШАсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
США
Блинкен в среду приедет в Киев - СМИ
Госдеп высказался о переговорах Эрдогана с Путиным
Три четверти американцев считают Байдена слишком старым для второго срока - опрос
Последние новости
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
Все новости...
Реклама: