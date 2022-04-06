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Россия назвала западные СМИ соучастниками убийств в Буче

Роман ПетренкоСреда, 6 апреля 2022, 17:22

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные ЗМИ в соучастии в убийствах украницев в Буче.

Источник: Захарова во время брифинга

Прямая речь Захаровой: "Я обвиняю западные средства массовой информации, и прежде всего американские, не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии в преступлении в городе Буче.

Ваши газеты, ваши обозреватели, ваше телевидение являются соучастниками этой карательной акции".

Предыстория:

  • 1 апреля стало известно об освобождении Бучи от российских оккупантов. 2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах были похоронены порядка 300 горожан, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. По состоянию на утро 4 апреля в Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.
  • 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, на экспертизу вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
  • Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады России, которые совершали преступления против украинцев в Буче под Киевом. 

Темы: БучапропагандавойнаРосcия
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