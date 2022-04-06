Россия назвала западные СМИ соучастниками убийств в Буче

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные ЗМИ в соучастии в убийствах украницев в Буче.

Источник: Захарова во время брифинга

Прямая речь Захаровой: "Я обвиняю западные средства массовой информации, и прежде всего американские, не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии в преступлении в городе Буче.

Ваши газеты, ваши обозреватели, ваше телевидение являются соучастниками этой карательной акции".

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