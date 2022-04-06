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Минобороны РФ пугает, что они готовы провести химатаки в Харьковской области

Денис КарловскийСреда, 6 апреля 2022, 21:15
фото иллюстративное: getty images

В российском министерстве обороны пугают планами украинских спецслужб провести химическую атаку в Первомайском Харьковской области, что может свидетельствовать об подготовке подобных действий российскими оккупантами.

Источник: обращение спикера российского минобороны Игоря Конашенкова

Прямая речь Конашенкова: "По подтвержденной информации, в городе Первомайском Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с применением отвраляющих веществ.

На территории производственного объединения "Химпром" сотрудниками Службы безопасности Украины заминировано хранилище со 120 тоннами хлора.

Это хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, что повлечет за собой гибель местных жителей".

Детали: Никаких доказательств планирования или подготовки украинскими спецслужбами такой провокации Конашенков не предоставил.

Российские оккупанты неоднократно прибегали к информационным провокациям, заранее обвиняя противоположную сторону, чтобы скрыть свою причастность к применению запрещенного оружия или совершению военных преступлений.

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В последний раз российские власти обвинили украинских военных и западных журналистов, что это они якобы устроили резню в Буче, а не подразделения российских оккупантов, базировавшиеся там в течение всего марта.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 10 марта предупреждал российских оккупантов, что применение химического оружия будет жестко наказано. Он добавил: "Хочешь узнать о планах России – посмотри, в чем Россия обвиняет других".
  • В течение марта западные партнеры Украины сообщали, что, согласно данным разведки, Россия рассматривает вариант применения химического оружия против гражданского населения, перед этим устроив провокацию.
  • Как раз в середине марта российское военное командование усилено распространяло сообщения о разработке Украиной тайного биологического оружия, а также размещение на территории Украины "тайных биолабораторий американцев".
  • В ООН тогда отреагировали, что нет никаких доказательств разработки Украиной биологического оружия или наличия секретных лабораторий на его территории.

Темы: Росcиявойнапровокации
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