Минобороны РФ пугает, что они готовы провести химатаки в Харьковской области

В российском министерстве обороны пугают планами украинских спецслужб провести химическую атаку в Первомайском Харьковской области, что может свидетельствовать об подготовке подобных действий российскими оккупантами.

Источник: обращение спикера российского минобороны Игоря Конашенкова

Прямая речь Конашенкова: "По подтвержденной информации, в городе Первомайском Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с применением отвраляющих веществ.

На территории производственного объединения "Химпром" сотрудниками Службы безопасности Украины заминировано хранилище со 120 тоннами хлора.

Это хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, что повлечет за собой гибель местных жителей".

Детали: Никаких доказательств планирования или подготовки украинскими спецслужбами такой провокации Конашенков не предоставил.

Российские оккупанты неоднократно прибегали к информационным провокациям, заранее обвиняя противоположную сторону, чтобы скрыть свою причастность к применению запрещенного оружия или совершению военных преступлений.

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В последний раз российские власти обвинили украинских военных и западных журналистов, что это они якобы устроили резню в Буче, а не подразделения российских оккупантов, базировавшиеся там в течение всего марта.

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