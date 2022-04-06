Минобороны РФ пугает, что они готовы провести химатаки в Харьковской области
В российском министерстве обороны пугают планами украинских спецслужб провести химическую атаку в Первомайском Харьковской области, что может свидетельствовать об подготовке подобных действий российскими оккупантами.
Источник: обращение спикера российского минобороны Игоря Конашенкова
Прямая речь Конашенкова: "По подтвержденной информации, в городе Первомайском Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с применением отвраляющих веществ.
На территории производственного объединения "Химпром" сотрудниками Службы безопасности Украины заминировано хранилище со 120 тоннами хлора.
Это хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, что повлечет за собой гибель местных жителей".
Детали: Никаких доказательств планирования или подготовки украинскими спецслужбами такой провокации Конашенков не предоставил.
Российские оккупанты неоднократно прибегали к информационным провокациям, заранее обвиняя противоположную сторону, чтобы скрыть свою причастность к применению запрещенного оружия или совершению военных преступлений.
В последний раз российские власти обвинили украинских военных и западных журналистов, что это они якобы устроили резню в Буче, а не подразделения российских оккупантов, базировавшиеся там в течение всего марта.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский 10 марта предупреждал российских оккупантов, что применение химического оружия будет жестко наказано. Он добавил: "Хочешь узнать о планах России – посмотри, в чем Россия обвиняет других".
- В течение марта западные партнеры Украины сообщали, что, согласно данным разведки, Россия рассматривает вариант применения химического оружия против гражданского населения, перед этим устроив провокацию.
- Как раз в середине марта российское военное командование усилено распространяло сообщения о разработке Украиной тайного биологического оружия, а также размещение на территории Украины "тайных биолабораторий американцев".
- В ООН тогда отреагировали, что нет никаких доказательств разработки Украиной биологического оружия или наличия секретных лабораторий на его территории.