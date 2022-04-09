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Глава области не видит намерений оккупантов взять Николаев

Ирина БалачукСуббота, 9 апреля 2022, 13:49
Глава области не видит намерений оккупантов взять Николаев
Виталий Ким. Фото из Facebook

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что пока не видит намерений оккупантов захватить Николаев.

Источник: Ким в интервью РБК. Украина

Прямая речь Кима: "Относительно намерений захватить Николаев – нет, не вижу".

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Детали: В то же время он добавил, что обстрелы, которые ведут оккупанты, могут быть как для запугивания людей, так и прикрывать какие-то военные действия захватчиков по перемещению.

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Темы: Николаевская областьвойнаНиколаев
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