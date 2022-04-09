Глава области не видит намерений оккупантов взять Николаев
Суббота, 9 апреля 2022, 13:49
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что пока не видит намерений оккупантов захватить Николаев.
Источник: Ким в интервью РБК. Украина
Прямая речь Кима: "Относительно намерений захватить Николаев – нет, не вижу".
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Детали: В то же время он добавил, что обстрелы, которые ведут оккупанты, могут быть как для запугивания людей, так и прикрывать какие-то военные действия захватчиков по перемещению.
Предыстория:
- Днем 4 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, в результате чего 12 человек погибли и 41 получил ранение (в том числе четверо детей).
- 29 марта днем российские захватчики запустили ракету в здание Николаевской ОГА. В первый день спасатели сообщали о 12 погибших и 33 раненых.
- 2 апреля сообщили, что число погибших выросло до 36.
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