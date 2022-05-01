Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times
Источники британского издания The Times в украинской разведке утверждают, что Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову.
Источник: The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве
Прямая речь источника в украинской разведке: "Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову.
К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина – ред.) с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины.
Если Россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение "донбасского сценария". Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России".
Детали: Собеседники издания говорят, что российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в стране. Сейчас в стране существует недовольство среди людей из-за роста цен.
Украинская разведка отметила определенную активность на аэродроме Тирасполя – фактической столицы непризнанного Приднестровья.
Собеседники журналистов предполагают, что российские военные планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Якобы самолеты и вертолеты будут лететь с аэродрома в оккупированном Крыму.
В то же время, авторы издания отмечают, что эти утверждения идут вопреки анализу западных разведывательных агентств, что у россиян нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной украинцев на территории Одесской области. Кроме того, для поставки боеприпасов и усиления подразделений россиянам нужно создать сухопутный "коридор" из захваченного Херсона через Николаевскую и Одесскую области, подвергаясь на атаки украинских сил.
Военную операцию могут попытаться совершить ближе ко Дню Победы 9 мая. В этот день российский президент Владимир Путин может объявить о признании Россией независимости Приднестровья. Кроме того, российские спецслужбы могут планировать высадку десанта в Тирасполе одновременно с организацией мятежей и протестов в Кишиневе.
Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований считают, что такая операция россиян будет иметь три цели:
- оттянуть часть украинских войск на юго-западный фронт;
- остановить проевропейский курс нынешней власти в Молдавии;
- напугать Запад, что поддержка Украины оружием и финансами может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в частности, на Балканах.
Аналитики отмечают в отчете, что украинской разведке стали известны планы генерал-майора ФСБ Дмитрия Милютина попытаться использовать в ходе протестов запрещенные в Молдове символы российского вторжения в Украину, в частности, георгиевскую ленту. Якобы протестующие должны прийти с таким большим количеством запретных символов, чтобы штрафы и аресты со стороны молдавской полиции выглядели как подавление свободы слова и оппозиции.
Авторы материала The Times не смогли подтвердить эти данные в независимых источниках.
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''Молдавская угроза'': возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья
Предыстория:
- 24 апреля российское министерство иностранных дел заявило, что угрозы эскалации в Приднестровье нет. На следующий день 25 апреля неизвестные провокаторы обстреляли из российских гранатометов помещения так называемого "министерства госбезопасности Приднестровья" в Тирасполе, а затем на том же бросили использованные тубусы у входа. Далее в поселке Маяк разрушили мощные антенны советских радиоцентров, которые использовались для пропаганды. Впоследствии власти Приднестровья сообщили об атаке на воинскую часть в селе Парканы.
- Глава непризнанного формирования Вадим Красносельский заявил, что следы взрывов, дескать, ведут в Украину. Украинская разведка сообщала, что в Приднестровье объявили военные сборы резервистов.
- Президент Молдовы Майя Санду обвинила силы внутри непризнанного Приднестровья в организации провокационных взрывов и обстрелов. МИД Украины обнародовал заявление с осуждением провокаций в Приднестровье и поддержкой территориальной целостности Молдовы. Президент Владимир Зеленский 27 апреля публично заявил, что взрывы в Приднестровье совершают российские спецслужбы для угроз Молдове.
- Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что в ПМР напечатали газеты с фальшивым обращением жителей Приднестровья к Путину, чтобы "он защитил их от притеснений и репрессий". В НАТО ожидают дальнейшие провокации в Приднестровье, но убеждены, что военной угрозы для независимости Молдовы они не представляют.
- 1 мая российские хакеры атаковали правительственные сайты Молдовы. За несколько дней до этого президент Санду признала, что страна не имеет боеспособной армии, дабы провести надлежащий отпор в случае возможного нападения на страну.