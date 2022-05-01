Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times

Памятник российскому полководцу Александру Суворову в Тирасполе, на фоне флага РФ и флага ПМР, фото Getty images

Источники британского издания The Times в украинской разведке утверждают, что Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову.

Источник: The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве

Прямая речь источника в украинской разведке: "Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову.

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К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина – ред.) с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины.

Если Россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение "донбасского сценария". Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России".

Детали: Собеседники издания говорят, что российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в стране. Сейчас в стране существует недовольство среди людей из-за роста цен.

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Украинская разведка отметила определенную активность на аэродроме Тирасполя – фактической столицы непризнанного Приднестровья.

Собеседники журналистов предполагают, что российские военные планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Якобы самолеты и вертолеты будут лететь с аэродрома в оккупированном Крыму.

В то же время, авторы издания отмечают, что эти утверждения идут вопреки анализу западных разведывательных агентств, что у россиян нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной украинцев на территории Одесской области. Кроме того, для поставки боеприпасов и усиления подразделений россиянам нужно создать сухопутный "коридор" из захваченного Херсона через Николаевскую и Одесскую области, подвергаясь на атаки украинских сил.

Военную операцию могут попытаться совершить ближе ко Дню Победы 9 мая. В этот день российский президент Владимир Путин может объявить о признании Россией независимости Приднестровья. Кроме того, российские спецслужбы могут планировать высадку десанта в Тирасполе одновременно с организацией мятежей и протестов в Кишиневе.

Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований считают, что такая операция россиян будет иметь три цели:

оттянуть часть украинских войск на юго-западный фронт; остановить проевропейский курс нынешней власти в Молдавии; напугать Запад, что поддержка Украины оружием и финансами может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в частности, на Балканах.

Аналитики отмечают в отчете, что украинской разведке стали известны планы генерал-майора ФСБ Дмитрия Милютина попытаться использовать в ходе протестов запрещенные в Молдове символы российского вторжения в Украину, в частности, георгиевскую ленту. Якобы протестующие должны прийти с таким большим количеством запретных символов, чтобы штрафы и аресты со стороны молдавской полиции выглядели как подавление свободы слова и оппозиции.

Авторы материала The Times не смогли подтвердить эти данные в независимых источниках.

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