Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне попали в нефтебазу в Лисичанске, пожар не могут потушить из-за обстрелов

Денис КарловскийВоскресенье, 8 мая 2022, 19:45
пожар на нефтебазе в результате попадания российского снаряда. фото: Сергей Гайдай

Российские оккупанты обстреляли нефтебазу, но пожар невозможно потушить из-за продолжения артиллерийских обстрелов.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Спасатели пытались обуздать огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться и покинули зону опасности.

Тушение невозможно. Обстрелы не утихают".

Детали: От попадания российского снаряда загорелись установка по получению серы и станция для смешивания веществ. Площадь пожара составляет 360 квадратных метров.

По словам Гайдая, если пожар не погасить, то существует угроза перекидывания огня и взрыва смежных резервуаров.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 7 мая российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в Белогоровке возле Лисичанска, где скрывалось 90 человек. По предварительным данным военной администрации, 60 человек погибли под завалами.
  • Ночью 8 мая российские оккупанты открыли артиллерийский огонь по Шипелово, где под завалами погибли по меньшей мере 11 человек.
  • Украинские войска отошли от Попасной в Луганской области, чтобы занять более защищенные позиции.
  • Гайдай уверяет, что ситуация станет меняться в лучшую сторону для Украины примерно после 15 мая.

Темы: Луганская областьобстрелпожарДонбасс
Главное сегодня

Юг: ВСУ сорвали попытку вывести вражескую группу разведки и уничтожили 51 захватчика

ВИДЕО173 человека, которых эвакуировали из "Азовстали", прибыли в Запорожье

фото, видеоЗеленский познакомил Трюдо с украинским сапером Патроном

В Берлине полиция задержала мужчину за украинские флажки

Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием

Телеканалы и "Газпромбанк" – США анонсируют новые санкции против РФ

Все новости...
Луганская область
Россияне оставили без воды 1 миллион жителей Луганской области - глава ОВА
ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции – ОВА
Регионы: по Николаеву россияне били ракетами, в Херсонской области – занимают властные здания
Последние новости
04:02
Корабельная группировка РФ готова нанести ракетные удары – ОК "Юг"
03:35
Санкции против России: в США опубликовали новый список лиц и компаний
02:52
В Мелитополе оккупанты проведут акцию "Бессмертный полк" – ОВА
02:23
Генсек ООН "потрясен сообщением" о бомбардировке школы в Луганской области
01:58
Тела разлагаются и отравляют все, каждый день много убитых – заместитель командира "Азова"
01:50
Юг: ВСУ сорвали попытку вывести вражескую группу разведки и уничтожили 51 захватчика
00:58
Канада предоставит $40 млн военной помощи Украине и введет новые санкции против России
00:26
видеоРоссияне уничтожили скит Святогорской лавры УПЦ МП
00:04
ПВО минусирует 10 вражеских целей, ударная авиация Украины сдерживает наступление РФ
23:53
Зеленский: День показал, что мы полноправная часть свободного мира, а Россия одинока
Все новости...