Россияне попали в нефтебазу в Лисичанске, пожар не могут потушить из-за обстрелов
Воскресенье, 8 мая 2022, 19:45
Российские оккупанты обстреляли нефтебазу, но пожар невозможно потушить из-за продолжения артиллерийских обстрелов.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
Прямая речь Гайдая: "Спасатели пытались обуздать огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться и покинули зону опасности.
Тушение невозможно. Обстрелы не утихают".
Детали: От попадания российского снаряда загорелись установка по получению серы и станция для смешивания веществ. Площадь пожара составляет 360 квадратных метров.
По словам Гайдая, если пожар не погасить, то существует угроза перекидывания огня и взрыва смежных резервуаров.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 7 мая российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в Белогоровке возле Лисичанска, где скрывалось 90 человек. По предварительным данным военной администрации, 60 человек погибли под завалами.
- Ночью 8 мая российские оккупанты открыли артиллерийский огонь по Шипелово, где под завалами погибли по меньшей мере 11 человек.
- Украинские войска отошли от Попасной в Луганской области, чтобы занять более защищенные позиции.
- Гайдай уверяет, что ситуация станет меняться в лучшую сторону для Украины примерно после 15 мая.