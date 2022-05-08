Россияне попали в нефтебазу в Лисичанске, пожар не могут потушить из-за обстрелов

пожар на нефтебазе в результате попадания российского снаряда. фото: Сергей Гайдай

Российские оккупанты обстреляли нефтебазу, но пожар невозможно потушить из-за продолжения артиллерийских обстрелов.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Спасатели пытались обуздать огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться и покинули зону опасности.

Тушение невозможно. Обстрелы не утихают".

Детали: От попадания российского снаряда загорелись установка по получению серы и станция для смешивания веществ. Площадь пожара составляет 360 квадратных метров.

По словам Гайдая, если пожар не погасить, то существует угроза перекидывания огня и взрыва смежных резервуаров.

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