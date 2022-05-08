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Россияне попали в нефтебазу в Лисичанске, пожар не могут потушить из-за обстрелов

Денис КарловскийВоскресенье, 8 мая 2022, 19:45
Россияне попали в нефтебазу в Лисичанске, пожар не могут потушить из-за обстрелов
пожар на нефтебазе в результате попадания российского снаряда. фото: Сергей Гайдай

Российские оккупанты обстреляли нефтебазу, но пожар невозможно потушить из-за продолжения артиллерийских обстрелов.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Спасатели пытались обуздать огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться и покинули зону опасности.

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Тушение невозможно. Обстрелы не утихают".

Детали: От попадания российского снаряда загорелись установка по получению серы и станция для смешивания веществ. Площадь пожара составляет 360 квадратных метров.

По словам Гайдая, если пожар не погасить, то существует угроза перекидывания огня и взрыва смежных резервуаров.

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Предыстория:

  • 7 мая российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в Белогоровке возле Лисичанска, где скрывалось 90 человек. По предварительным данным военной администрации, 60 человек погибли под завалами.
  • Ночью 8 мая российские оккупанты открыли артиллерийский огонь по Шипелово, где под завалами погибли по меньшей мере 11 человек.
  • Украинские войска отошли от Попасной в Луганской области, чтобы занять более защищенные позиции.
  • Гайдай уверяет, что ситуация станет меняться в лучшую сторону для Украины примерно после 15 мая.

Темы: Луганская областьобстрелпожарДонбасс
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